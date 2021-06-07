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6 Haziran reyting sonuçları açıklandı! Pazar günü hangi dizi ya da program birinci oldu?

07.06.2021 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

6 Haziran Pazar akşamı Kanal D'de Çok Güzel Hareketler Bunlar 2, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster, Show TV'de Yedi Bela Hüsnü, Tv8'de Survivor, Star TV'de Menajerimi Ara, TRT 1'de Teşkilat ve FOX TV'de Kefaret gibi dizi, program ve filmler, reytinglerde üst sıraları zorladı.

6 Haziran reyting sonuçları açıklandı! Pazar günü hangi dizi ya da program birinci oldu?

Günlük olarak yayımlanan dizi, film ve programlar, AB ve total olarak sıralanıyor. En çok izlenen yapım da reytinglerde birinci oluyor. 6 Haziran Pazar gününün reyting sonuçları da bu sıralamaya göre ölçülüyor.

6 HAZİRAN 2021 PAZAR REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

6 Haziran tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

AB'de 1.sırada “Teşkilat”, 2.sırada “Teşkilat” dizisinin özeti, 3.sırada “Fox Ana Haber Hafta Sonu” yer aldı.

Total'de ise 1.sırada TRT1’de ekrana gelen “Teşkilat”, 2. sırada TV8’de yayınlanan “Survivor”, 3.sırada “Fox Ana Haber Hafta Sonu” yer aldı.

6 Haziran reyting sonuçları açıklandı! Pazar günü hangi dizi ya da program birinci oldu?

Not: TİAK'ın aldığı karar nedeniyle reyting sonuçlarının detaylarını ve ilk 100 program sıralamasını yayınlayamıyoruz.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 TEŞKİLAT

2 SURVİVOR

3 FOX ANA HABER HAFTA SONU

4 KEFARET

5 TEŞKİLAT ÖZETİ

6 YEDİ BELA HÜSNÜ

7 SHOW ANA HABER

8 BÜYÜK KEŞİF FATİH GEMİSİ

9 ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2

10 HAVA DURUMU KANAL D

AB İLK 10 PROGRAM

1 TEŞKİLAT

2 TEŞKİLAT ÖZETİ

3 FOX ANA HABER HAFTA SONU

4 SURVİVOR

5 ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2

6 BÜYÜK KEŞİF FATİH GEMİSİ

7 KEFARET

8 SHOW ANA HABER

9 ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2

10 MENAJERİMİ ARA

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Anahtar Kelimeler:
FOX
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