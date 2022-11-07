6 metre yüksekten düşüp 1,5 metrelik demire saplandı! Hayatta kalabilmesine doktorlar bile inanamadı

33 yaşındaki Karthikeyan, Hindistan'ın Tiruchirappalli kentindeki evinin birinci katında balkon yıkarken yanlışlıkla kayarak 6 metre yükseklikten düştü. Düşerken, tırtıklı kenarları olan 1,5 m uzunluğunda bir demir çubuğa çakıldı. Boynunun ön tarafından giren çubuk boğazını delip ensesinin arkasından çıktı.

ZORLU BİR AMELİYATTI

Hızla hastaneye kaldırılan talihsiz adam üç saatlik bir ameliyat geçirdi. Doktorların söylediğine göre, çubuk boyun, soluk borusu, yemek borusu ve beyni besleyen ana damarlar gibi önemli yapıları içine alan karmaşık bir bölgeye saplandığı için bu oldukça zorlu bir ameliyattı.

'MUCİZE'

Ameliyattan sonra birçok farklı komplikasyon geliştirse de Karthikeyan, yoğun çabaların ardından hayatta kalmayı başardı. Doktorlar, onun hayatta kalması bir mucize olarak değerlendirdi. Ayrıca "Hasta hızla hastaneye getirildiği ve sesi kazadan etkilenmediği için gerçekten şanslıydı.'' diye eklediler.