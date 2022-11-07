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6 metre yüksekten düşüp 1,5 metrelik demire saplandı! Hayatta kalabilmesine doktorlar bile inanamadı

07.11.2022 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan'da yaşayan 33 yaşındaki Karthikeyan, 6 metre yükseklikten düşüp 1,5 metrelik bir demirin boynuna saplanması üzerine hastanelik oldu. Genç adam, başarılı doktorlardan oluşan bir ekibin yardımıyla şimdi mucizevi bir şekilde tam iyileşme sağladı ve hayatta kalmayı başardı.

6 metre yüksekten düşüp 1,5 metrelik demire saplandı! Hayatta kalabilmesine doktorlar bile inanamadı

33 yaşındaki Karthikeyan, Hindistan'ın Tiruchirappalli kentindeki evinin birinci katında balkon yıkarken yanlışlıkla kayarak 6 metre yükseklikten düştü. Düşerken, tırtıklı kenarları olan 1,5 m uzunluğunda bir demir çubuğa çakıldı. Boynunun ön tarafından giren çubuk boğazını delip ensesinin arkasından çıktı.

ZORLU BİR AMELİYATTI

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Hızla hastaneye kaldırılan talihsiz adam üç saatlik bir ameliyat geçirdi. Doktorların söylediğine göre, çubuk boyun, soluk borusu, yemek borusu ve beyni besleyen ana damarlar gibi önemli yapıları içine alan karmaşık bir bölgeye saplandığı için bu oldukça zorlu bir ameliyattı.

'MUCİZE'

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Ameliyattan sonra birçok farklı komplikasyon geliştirse de Karthikeyan, yoğun çabaların ardından hayatta kalmayı başardı. Doktorlar, onun hayatta kalması bir mucize olarak değerlendirdi. Ayrıca "Hasta hızla hastaneye getirildiği ve sesi kazadan etkilenmediği için gerçekten şanslıydı.'' diye eklediler.

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