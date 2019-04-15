Kafatasına demir çubuk saplanan adam hayatta kaldı!

Sanjay Bahe isimli adam bir şantiye alanında tamirat işleri yapıyordu. Ancak bu sırada adam dengesini kaybederek bir kuyuya düştü kafasına demir bir çubuk saplandı.
Hastaneye kaldırılan adamın sağ şakağından giren demir çubuğun beynin sol frontal bölgesinden çıktığı tespit edildi.
Adamın tansiyonu aniden düşünce ameliyata alındı ve operasyon yaklaşık 1,5 saat sürdü.
ÖLÜME MİLİM KALA
Doktorlar operasyonun mucizevi bir şekilde iyi geçtiğini ve demir çubuğun adamın kafasından çıkarıldığını aktardı.
Adamın sinus trombozuna milimetreler kala büyük bir felaketten kurtulduğu belirtildi.
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