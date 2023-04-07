6 Nisan reyting sonuçları açıklandı mı, kim birinci oldu? Gülcemal, Yüz Yıllık Mucize ve Camdaki Kız reyting sonuçları

Reyting sonuçları araştırılıyor. 6 Nisan Perşembe akşamı yeni dizi Gülcemal yayın hayatına başladı. Dizide Murat Ünalmış ve Melis Sezen'in sahneleri sosyal medyada oldukça konuşuldu. Ayrıca bu akşam Camdaki Kız, Yüz Yıllık Mucize ve Gelsin Hayat Bildiği Gibi diziler de ekrana geldi. Reyting sonuçları merak konusu oldu. İşte, 6 Nisan Perşembe reyting sonuçları...

6 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

6 Nisan reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları her gün sabah saat 10.00'da açıklanıyor.

30 MART PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI

30 MART TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

CAMDAKI KIZ KANAL D

ALDATMAK ATV

ATV ANA HABER ATV

SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

AL SANCAK TRT 1

ESRA EROL'DA ATV

PROF. DR. NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR ATV

MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

CAMDAKI KIZ (OZET) KANAL D

ALDATMAK (OZET) ATV

30 MART AB REYTİNG SONUÇLARI



CAMDAKI KIZ KANAL D

SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

ALDATMAK ATV

YUZ YILLIK MUCIZE STAR TV

RECEP IVEDIK (T.S) FOX

AL SANCAK TRT 1

MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

AL SANCAK (OZET) TRT 1

CAMDAKI KIZ (OZET) KANAL D

SURVIVOR TV8



