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6 Nisan reyting sonuçları açıklandı mı, kim birinci oldu? Gülcemal, Yüz Yıllık Mucize ve Camdaki Kız reyting sonuçları

07.04.2023 00:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reyting sonuçları, 6 Nisan Perşembe günü ekrana gelen dizilerin yayınlanmasının ardından merak konusu oldu. Murat Ünalmış ve Melis Sezen'in heyecanla beklenen Gülcemal dizisi bu akşam ilk bölümü ile FOX TV'de ekrana geldi. Sosyal medyada çok konuşulan Gülcemal dizisinin yanı sıra Camdaki Kız ve Yüz Yıllık Mucize reyting sonuçları listesinde alacağı sıra merak konusu oldu. Peki 6 Nisan reyting sonuçları açıklandı mı, kim birinci oldu?

6 Nisan reyting sonuçları açıklandı mı, kim birinci oldu? Gülcemal, Yüz Yıllık Mucize ve Camdaki Kız reyting sonuçları

Reyting sonuçları araştırılıyor. 6 Nisan Perşembe akşamı yeni dizi Gülcemal yayın hayatına başladı. Dizide Murat Ünalmış ve Melis Sezen'in sahneleri sosyal medyada oldukça konuşuldu. Ayrıca bu akşam Camdaki Kız, Yüz Yıllık Mucize ve Gelsin Hayat Bildiği Gibi diziler de ekrana geldi. Reyting sonuçları merak konusu oldu. İşte, 6 Nisan Perşembe reyting sonuçları...

6 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

6 Nisan reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları her gün sabah saat 10.00'da açıklanıyor.

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30 MART PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI

30 MART TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

CAMDAKI KIZ KANAL D
ALDATMAK ATV
ATV ANA HABER ATV
SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
AL SANCAK TRT 1
ESRA EROL'DA ATV
PROF. DR. NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR ATV
MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
CAMDAKI KIZ (OZET) KANAL D
ALDATMAK (OZET) ATV

30 MART AB REYTİNG SONUÇLARI

CAMDAKI KIZ KANAL D
SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
ALDATMAK ATV
YUZ YILLIK MUCIZE STAR TV
RECEP IVEDIK (T.S) FOX
AL SANCAK TRT 1
MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
AL SANCAK (OZET) TRT 1
CAMDAKI KIZ (OZET) KANAL D
SURVIVOR TV8


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