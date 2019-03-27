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6 saniyede bahçe kapısını yerinden söküp böyle çaldılar

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 27.03.2019 17:02 | Son Güncelleme

Eskişehir’de bir apartmanın bahçe kısmında bulunan demir kapıyı 6 saniye gibi kısa bir sürede çalan iki şahsın rahatlığı pes dedirtti.

Alınan bilgiye göre hırsızlık olayı, Kumlubel mahallesinde meydana geldi.

Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, motorlu iki şahıs bir sokak üzerinde seyir halinde etrafı kolaçan ettikten bir süre sonra duruyor. Yaşlarının küçük olduğu görülen şahıslardan birisi motordan inerek bir apartmanın önüne geliyor. Burada bulunan bahçe kapısını açan şahıs, 6 saniye gibi bir sürede giriş kapısını yerinden çıkararak motorun arkasına koyuyor. Güpegündüz yaşanan ve şahısların rahatlıklarının ‘yok artık’ dedirttiği olayda zanlılar hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden uzaklaşıyor.

Bir süre sonra apartmana girmek isteyen ev sahibi, demir kapının yerinde olmadığını fark edince durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerinde incelemelerde bulunan ekipler, güvenlik kamerası görüntülerine de baktı. Polis ekipleri iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Mahalle sakinleri de birçok bahçe kapısı ve metal eşyaların aynı yöntemle çalındığını ve durumdan artık rahatsızlık duyduklarını dile getirdi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
eskişehir hırsız demir kapı

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