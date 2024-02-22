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  4. 6 Şubat depremlerinde yıkılan binaların sorumluları hakkında açılan davalarda ilk karar çıktı

6 Şubat depremlerinde yıkılan binaların sorumluları hakkında açılan davalarda ilk karar çıktı

AA AA
22.02.2024 15:38 | Son Güncelleme:
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yıkılan binaların sorumluları hakkında açılan davalarda ilk karar Şanlıurfa'da verildi.

Kentte 34 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı apartmanın müteahhidine 18 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Şanlıurfa 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık müteahhit Müslüm Demirer'in avukatları ile mağdur tarafların avukatları katıldı.

Heyet değişikliği nedeniyle duruşmada apartmanın enkazında yapılan bilirkişi incelemesine ilişkin raporlar ve tutanaklar okundu.

Mağdur taraf avukatları, sanık hakkında üst sınırdan hüküm verilmesini talep etti.

Sanık avukatları da sunulan mütalaayı kabul etmediklerini belirterek, aynı binanın enkazında müvekkillerinin de oğlunu kaybederek zarar gördüğünü dile getirdi.

Savcı ise esasa ilişkin mütalaasında, sanığın apartmanın inşasında mevcut standartlara göre üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmediğinin tespit edildiğini ve kusurlu bulunduğunu kaydetti.

OĞLUNU KAYBETMESİ CEZA İNDİRİMİNİ GETİRDİ

Oy birliğiyle alınan kararda, sanığın "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 21 yıl 9 ay hapisle cezalandırılmasına hükmedildi.

Söz konusu binada kendi oğlunu da kaybetmiş olması nedeniyle cezasında 1/6 oranında indirime gidilerek sanığın 18 yıl 1 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına karar verildi.

Kararda apartmanın yapımından sorumlu 4 kişiden 3'ünün depremden önceki yıllarda hayatını kaybettiği de anımsatıldı.

İlgili karar, depremlerde yıkılan binaların sorumluları hakkında verilen ilk karar olma özelliği taşıyor.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Müteahhit Şanlıurfa

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