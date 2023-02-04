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  4. 6 Şubat'ta başlıyor! Okul öncesi eğitimde haftada 5 gün ücretsiz yemek verilecek

6 Şubat'ta başlıyor! Okul öncesi eğitimde haftada 5 gün ücretsiz yemek verilecek

04.02.2023 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022-2023 eğitim öğretim yılı 2. dönemi itibarıyla 5 milyon öğrenci için kademeli olarak hayata geçirilecek ücretsiz yemek uygulamasına ilişkin hazırlıklar tamamlandı. Okul öncesinde haftada 5 gün "ücretsiz yemek" uygulaması ise 6 Şubat'ta başlayacak.

6 Şubat'ta başlıyor! Okul öncesi eğitimde haftada 5 gün ücretsiz yemek verilecek

2022-2023 eğitim öğretim yılı 2. dönemi itibarıyla 5 milyon öğrenci için kademeli olarak hayata geçirilecek ücretsiz yemek uygulamasına ilişkin hazırlıklar tamamlandı.

Eğitim öğretim yılının başında ücretsiz yemekten faydalanan ve yaklaşık 1,5 milyon olan öğrenci sayısı, önce 1,8 milyona çıkarıldı. Bu sayının yarından itibaren 5 milyona çıkarılması için çalışmalar tamamlandı.

KADEMELİ OLARAK UYGULAMANIN KAPSAMI GENİŞLETİLECEK

Ücretsiz yemek uygulamasına, ağırlık okul öncesi eğitimde olacak şekilde başlanacak ve kademeli olarak uygulamanın kapsamı ilköğretim ve ortaöğretimi de kapsayacak şekilde genişletilecek.

Ücretsiz yemek uygulamasının usul ve esaslarının yer aldığı Yemek/Beslenme Hazırlama ve Dağıtımı Kılavuzu, uygulanmak üzere 81 il Valiliklerine gönderildi.

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HAFTANIN BEŞ GÜNÜ, GÜNLÜK BİR ÖĞÜN BESLENME VERİLECEK

Resmî kurumlarda okul öncesi eğitime devam eden tüm çocuklarımıza haftanın beş günü, günlük bir öğün beslenme verilecek. Bu kapsamdaki 1 milyon 450 bin öğrenci, bir öğün beslenme hizmetinden faydalanmaya başlayacak.

Ana sınıfı bulunan birleştirilmiş sınıflı ilkokullara devam eden öğrenciler de günlük beslenme hizmetinden yararlandırılacak.

Yatılı bölge ortaokullarında eğitim alan ve yatılılık hizmetinden yararlanmayan gündüzlü tüm öğrencilerimize de günlük bir öğün ücretsiz beslenme desteği verilecek.

Okul mutfağında yemek hazırlayacak anaokulları ile bünyesinde ana sınıfı bulunan okul ve kurumların mutfak ihtiyaçları için ilgili okullara gerekli bütçe tahsisi yapıldı.

Kendi mutfağında yemek hazırlanması mümkün olmayan okullar için beslenme hizmetinin sadece Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslek liseleri ve öğretmenevleri ile yemek hazırlayan diğer kamu kurumlarından satın alınarak tedarik edilmesi sağlanacak.

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