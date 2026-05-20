6 yaşındaki çocuk oyun oynarken buldu: Tam 1300 yıllık

Norveç’te okul gezisine katılan 6 yaşındaki bir öğrenci, oyun oynadığı sırada tarihi bir keşfe imza attı. Küçük çocuğun bulduğu paslı nesnenin, Viking Çağı öncesine ait yaklaşık 1300 yıllık bir kılıç olduğu ortaya çıktı.

Norveç’te yaşayan 6 yaşındaki Henrik Refsnes Mortvedt, okul gezisi sırasında dikkat çeken bir keşif yaptı. İlkokul öğrencisinin yerde fark ettiği paslı nesnenin, Viking döneminden önceye uzanan tarihi bir kılıç olduğu belirlendi.

SINIF GEZİSİNDE TARİHİ ESER BULDU

Olay, Norveç’in Innlandet bölgesinde düzenlenen sınıf gezisi sırasında yaşandı. Vahşi doğası ve dağ manzaralarıyla bilinen bölgede öğrencilerle birlikte yürüyen Henrik Refsnes Mortvedt, bir tarladan geçtikleri sırada yerden çıkan metal bir nesneyi fark etti.

Öğretmenler ve öğrenciler tarafından dikkatlice çıkarılan nesne için daha sonra arkeologlarla iletişime geçildi. Yapılan ilk incelemelerde objenin, İskandinavya’nın Merovingian Dönemi’ne ait tek kenarlı bir kılıç olduğu tespit edildi.

Uzmanlar, söz konusu dönemin yaklaşık MS 550 ile 880 yılları arasını kapsadığını ve Viking Çağı’ndan hemen önceye denk geldiğini belirtti.

DETAYLI İNCELEME YAPILDI

Arkeonews’te yer alan bilgilere göre, tarihi kılıç inceleme ve koruma çalışmaları için Kültür Tarihi Müzesi’ne götürüldü.

Yoğun şekilde paslanmış durumda bulunan kılıcın, X-ışını görüntüleme ve metalurjik analiz yöntemleriyle detaylı şekilde inceleneceği öğrenildi. Uzmanlar, bu analizler sayesinde silahın yapısı ve geçmişte nasıl kullanıldığına dair önemli bilgilerin ortaya çıkarılabileceğini ifade etti.

Araştırmacılar, kılıcın geçmişte bir savaşçıya, yüksek statülü bir çiftçiye ya da erken ortaçağ Norveç’inde yaşayan önemli bir kişiye ait olabileceğini değerlendiriyor.

