İki gündür teyakkuzdalar: 15 mahalle ve 7 köy boşaltılıyor!

Tokat’ın Turhal ilçesinde Almus Barajı’nda doluluk oranının kritik seviyeye ulaşması sonrası Afet Koordinasyon Kurulu acil durum gündemiyle toplandı. Taşkın riski nedeniyle 15 mahalle ve 7 köyün tahliye edildiği bölgede esnaf ise iş yerlerini korumak için kum torbalarıyla önlem aldı. Bölgede ekiplerin çalışmaları sürerken, olası taşkın tehlikesine karşı alarm durumu devam ediyor.

Çiğdem Berfin Sevinç

Afet Koordinasyon Kurulu, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son veriler doğrultusunda acil durum gündemiyle toplandı. Yapılan değerlendirmelerde, Tokat’ın Turhal ilçesinde, Almus Barajı’nın maksimum doluluk oranına ulaştığı ve dolusavakların taşmasının beklendiği belirtildi.

DÜN GECEDEN BERİ 15 MAHALLE 7 KÖY BOŞALTILIYOR

Yeşilırmak havzasında oluşabilecek olası taşkın riskine karşı alınan önlemler kapsamında, tehlike arz eden yerleşim yerleri boşaltılıyor.

Turhal Afet Koordinasyon Kurulu dün yaptığı açıklamada, “Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda Almus Barajı’nın dolma aşamasına geldiği, bu nedenle 19.05.2026 Salı gecesi veya 20.05.2026 Çarşamba sabahı dolusavakların taşacağı düşünüldüğünden Turhal ilçesinde oluşması muhtemel taşkın olayları ile ilgili aşağıdaki tedbirlerin alınmasına karar verilmiştir. Taşkın riski bulunan Müftü, Kazımkarabekir, Pazar, Meydan, Fatih, Varvara, Hamam, Borsa, Çevlikler, Hacılar, Celal, Yunus Emre, Yavuz Selim, Camikebir ve Kova Mahallelerinin ve Kızkayası, Arapören, Elalmış, Sütlüce, Şatroba, Tatlıcak, Samurçay Köylerinin afet süresince geçici olarak tahliye edilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir’’ açıklaması yapmıştı.

DÜKKANLARIN ÖNÜNE KUM TORBASI YIĞDILAR

Olası taşkından etkileneceği öngörülen Yeşilırmak çevresindeki Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan birçok esnafın sabah saatlerinde dükkanlarını açmadığı görüldü. İş yerlerini su baskınlarına karşı korumak isteyen esnaf, kapı önlerine kum torbaları yerleştirip branda ve naylonlarla önlem aldı. Bazı esnafın ise su girişini engellemek amacıyla kapı ve cam aralıklarını silikon köpük sıkarak kapattığı gözlendi. Ekiplerin bölgedeki önlemleri ve koordinasyon çalışmaları sürüyor.

SU SEVİYESİ METRELERCE YÜKSELDİ

Dün akşam ortaya çıkan manzarada ise ilçe merkezinden geçen Yeşilırmak’ın su seviyesinin yükselerek yaya geçişinde kullanılan köprüye kadar ulaştığı gözlendi. Yetkililer vatandaşları dere yatakları ve riskli bölgelerden uzak durmaları konusunda uyarıda bulunuldu.

KÖPRÜYÜ YIKMIŞLARDI

İki gün önce ise Yeşilırmak'taki su seviyesinin kritik noktaya ulaşmasının ardından bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, taşkın riski nedeniyle şehir merkezinde bulunan Çedaş Köprüsü'nün yıkıı tamamlandı. Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, "Biliyorsunuz Tokat'ta ve Tokat'a yakın lokasyonlarda ciddi anlamda sel felaketi yaşanması tahmin ediliyor. Turhal, Niksar ve Erbaa'da da sel felaketi yaşandı. Tokat merkezde de biliyorsunuz dolusavak dediğimiz Almus Barajı artık taşmak üzere, söylenen bilgiler bu şekilde. Malum bu dolusavak taştığı andan itibaren Tokat merkeze de 6 saat içerisinde ulaşması düşünülüyor. İşte 6-6,5 saat civarında ulaşacağı söylendiği için biz Çedaş Köprüsü'nü kaldırmak durumunda kaldık. Burası Devlet Su İşleri'ne uygun bir köprü değildi. Ortak kararla yıkılıyor." demişti.

