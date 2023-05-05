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  4. 6 yaşındaki oğlu 3'üncü kattan düşmüştü! Fenomen yazar Pucca oğlunun sağlığıyla ilgili güzel haberi verdi

6 yaşındaki oğlu 3'üncü kattan düşmüştü! Fenomen yazar Pucca oğlunun sağlığıyla ilgili güzel haberi verdi

05.05.2023 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pucca lakaplı fenomen yazar Selen Pınar Işık'ın oyuncu Serhat Osman Karagöz ile evliliğinden dünyaya gelen 6 yaşındaki oğlu Batı, geçtiğimiz hafta 3'üncü kattan düşerek apar topar ameliyata alınmıştı. Ünlü fenomen oğlunun sağlık durumu hakkın son durumu sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.

6 yaşındaki oğlu 3'üncü kattan düşmüştü! Fenomen yazar Pucca oğlunun sağlığıyla ilgili güzel haberi verdi

Pucca lakabıyla tanınan yazar Selen Işık Pınar'ın 6 yaşındaki oğlu Batı, geçtiğimiz günlerde 3. kattan düşerek ameliyata alınmıştı. Kollarında ciddi kırıklar bulunan Batı iki kez ameliyat oldu.

Instagram hesabından oğlunun sağlık durumuyla ilgili sık sık paylaşım yapan Pucca, yeni paylaşımda Batı'nın evde olduğunu ve durumunun iyi olduğunu açıkladı.

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"EVE DÖNDÜK"

Oğlunun fotoğraflarını paylaşan ünlü isim, "Eve döndük bu arada. Hatta sabah yumurtayı bile beraber yaptık. 85. kez ters yüz animasyonunu sanki ilk kezmiş gibi izliyoruz şu an" dedi.

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"EVE GELDİĞİ GİBİ AYAKLANDI"

Oğlunun destek almadan yürüyebildiğini söyleyen Pucca, "Hastaneden çıkarken yana yakıla tekerlekli sandalye arıyordum. Bir süre onunla oluruz diye düşünüyordum ama eve geldiği gibi ayaklandı. Şimdi oturmuyor. Bugün karnı doymuş bebek gibi huzurluyum şu anı gördüm ya... Güçlü evladım benim" ifadelerini kullandı.

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