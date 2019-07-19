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6 yıl sonra yakalandı

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 19.07.2019 21:18 | Son Güncelleme

Antalya’da, aralarında daha önce husumet bulunan iki aile arasında 6 yıl önce çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada Tuncay Yener (63) ile oğlu Serhat Yener’i (35) av tüfeği ile vurularak öldüren, diğer oğlunu yaralayan firari Evren Tunç (32), güven timlerince yakalandı.

6 yıl sonra yakalandı

Muratpaşa ilçesi Ermenek Mahallesi’nde oturan ve 2012 yılında aralarında tartışma çıkan Yener ve Tunç aileleri, götürüldükleri polis merkezinde yakınlarının aracılığı ile barıştırıldı. 8 Mart 2013 tarihinde otomobiline ait lastiklerin kesildiğini fark eden Tuncay Yener ile oğulları, polis merkezine başvurdu. Lastikleri Tunç ailesinin kestiğini iddia ederek şikayetçi olan aile, daha sonra mahallede bulunan tamirhaneye gitti. Polis merkezinde ifade verdikten sonra evlerinin karşısında bulunan tamirhanede Yener ailesini gören Şehmuz Tunç ve Evren Tunç kardeşler arasında tartışma çıktı. Bıçakların kullanıldığı kavgada Tunç kardeşler vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Bunun üzerine av tüfeğini alarak olay yerine dönen iki kardeş, baba Tuncay Yener, oğulları Serhat ve Ferhat Yener’e kurşun yağdırdı. Ağır yaralanan baba Tuncay Yener olay yerinde yaşamını yitirirken, hastaneye kaldırılan oğlu Serhat Yener doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından Şehmuz Tunç yakalanırken Evren Tunç ise kaçtı.

6 YIL SONRA SAHTE KİMLİKLE YAKALANDI

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Güven Timleri, yaya trafiğinin yoğun olduğu Muratpaşa ilçesi Tahıl Pazarı Mahallesi’nde hareketlerinden şüphelendikleri bir kişiyi takibe aldı. Polisin kendisini izlemeye aldığı fark eden şüpheli, kaçmak istedi. Ekipler kısa süreli kovalamacanın ardından şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan üst aramasında üzerinden başka bir isme düzenlenmiş kimlik çıkan şüphelinin Tuncay Yener ve oğlu Serhat Yener’i öldürmek, Ferhat Yener’i yaralamak suçundan aranan Evren Tunç olduğu tespit edildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen Evren Tunç, polis merkezindeki ifade işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


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Anahtar Kelimeler:
Antalya silahlı kavga

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