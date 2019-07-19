6 yıl sonra yakalandı

Muratpaşa ilçesi Ermenek Mahallesi’nde oturan ve 2012 yılında aralarında tartışma çıkan Yener ve Tunç aileleri, götürüldükleri polis merkezinde yakınlarının aracılığı ile barıştırıldı. 8 Mart 2013 tarihinde otomobiline ait lastiklerin kesildiğini fark eden Tuncay Yener ile oğulları, polis merkezine başvurdu. Lastikleri Tunç ailesinin kestiğini iddia ederek şikayetçi olan aile, daha sonra mahallede bulunan tamirhaneye gitti. Polis merkezinde ifade verdikten sonra evlerinin karşısında bulunan tamirhanede Yener ailesini gören Şehmuz Tunç ve Evren Tunç kardeşler arasında tartışma çıktı. Bıçakların kullanıldığı kavgada Tunç kardeşler vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Bunun üzerine av tüfeğini alarak olay yerine dönen iki kardeş, baba Tuncay Yener, oğulları Serhat ve Ferhat Yener’e kurşun yağdırdı. Ağır yaralanan baba Tuncay Yener olay yerinde yaşamını yitirirken, hastaneye kaldırılan oğlu Serhat Yener doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından Şehmuz Tunç yakalanırken Evren Tunç ise kaçtı.