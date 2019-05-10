6 yılda öğrendi! Sonunda ortaya çıkan şey ise inanılmaz!

Hindistanlı Parth Kothekar 6 yıldan fazla bir süredir Çinlilerin kağıt kesme sanatını öğreniyor. Her sene kendini geliştirmek için daha zor bir örnek üzerine çalışıp, sonunda ortaya muhteşem eserler yarattı.

Kendine bir tema belirleyen Parth Kothekar Hindistan'ın çeşitli mimarı yapılarını kağıt kesme sanatı ile yeniden canlandırıyor.

Herhangi teknolojik alet kullanmadan sadece ilkel yollarla bu tasarımları ortaya çıkarttığını belirten Parth Kothekar'ın yaptığı eserlerin tamamlanması minimum 15 gününü alıyor.

İşte maket bıçağı ile ortaya çıkan birbirinden sıra dışı eserler...



