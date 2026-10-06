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Her evde bulunuyor! Bebek ve temizlikte kullanılan bu ürünlere yasak geliyor

Günlük hayatın pek çok alanında kullanılan ıslak mendiller için İngiltere'de yeni bir dönem başlıyor. Makyaj temizliğinden bebek bakımına, kişisel bakımdan ev temizliğine kadar birçok alanda kullanılan plastik içeren tek kullanımlık ıslak mendillerin satışı yasaklanıyor.

Her evde bulunuyor! Bebek ve temizlikte kullanılan bu ürünlere yasak geliyor
Gökçen Kökden

Islak mendiller, pratik kullanımı sayesinde günlük hayatın pek çok alanında vazgeçilmez ürünlerden biri haline geldi. Bebek bakımından kişisel hijyene, makyaj temizliğinden ev temizliğine kadar kullanılan bu ürünlerle ilgili Birleşik Krallık'ta önemli bir değişikliğe gidiliyor. Plastik içeren tek kullanımlık ıslak mendillerin satışı ve tedariki kademeli olarak yasaklanacak. Düzenleme, Birleşik Krallık'ı oluşturan dört ülkede farklı tarihlerde yürürlüğe girecek.

Her evde bulunuyor! Bebek ve temizlikte kullanılan bu ürünlere yasak geliyor 1

Düzenlemenin kapsamı oldukça geniş. Plastik içeren geleneksel bebek mendilleri ve çocukların el-yüz temizliği için kullanılan mendiller de yasaktan etkilenecek ürünler arasında bulunuyor. Kozmetik ve cilt bakımı kategorisinde ise makyaj temizleme mendilleri, yüz temizleme mendilleri ve tek kullanımlık ıslak yüz maskeleri düzenleme kapsamına giriyor.

Kişisel hijyen amacıyla kullanılan nemli tuvalet kağıtları, antibakteriyel el mendilleri, deodorant ve vücut mendilleri ile özel bölge temizliğinde kullanılan mendiller de plastik içermeleri durumunda yasaktan etkilenecek.

Düzenleme ev temizliğinde kullanılan ürünleri de kapsıyor. Yüzey ve mutfak tezgahı temizleme mendilleri, banyo temizliğinde kullanılan ıslak bezler ve paspaslara takılan tek kullanımlık ıslak temizlik bezleri de bunlar arasında.

ISLAK MENDİLLER TAMAMEN RAFLARDAN KALKMAYACAK

Her evde bulunuyor! Bebek ve temizlikte kullanılan bu ürünlere yasak geliyor 2

Yeni düzenleme tüm ıslak mendillerin yasaklanacağı anlamına gelmiyor.
Tüketiciler, yeniden kullanılabilen ürünlerin yanı sıra bambu veya diğer bitkisel liflerden üretilen plastik içermeyen ve biyolojik olarak parçalanabilen tek kullanımlık mendilleri satın almaya devam edebilecek

Bazı kullanım alanları için istisnalar da bulunuyor. Profesyonel tıbbi tedavilerde, endüstriyel üretimde ve laboratuvarlarda kullanılan plastik içerikli mendillere izin verilmeye devam edilecek.

Belirli sağlık ihtiyaçları bulunan kişilere ise kayıtlı eczaneler tarafından bazı ürünlerin reçetesiz olarak sağlanabilmesi mümkün olacak. Bunun nedeni plastik liflerin bazı özel kullanım alanlarında dayanıklılık, kimyasallarla uyumluluk ve nemi muhafaza etme gibi özellikler sağlaması.

PEKİ NEDEN YASAKLANIYOR?

Her evde bulunuyor! Bebek ve temizlikte kullanılan bu ürünlere yasak geliyor 3

Düzenlemenin arkasındaki temel neden çevre kirliliği ve kanalizasyon sistemlerinde yaşanan sorunlar. Plastik içeren ıslak mendiller, tuvalete atıldıklarında tuvalet kağıdı gibi kolayca parçalanmıyor. Kanalizasyon sisteminde yağlarla birleşerek büyük tıkanıklıklara ve "fatberg" olarak adlandırılan dev atık kütlelerinin oluşmasına yol açabiliyor.

Haberde aktarılan verilere göre ıslak mendiller İngiltere'deki kanalizasyon tıkanıklıklarının yüzde 94'ünde rol oynuyor ve bu tıkanıklıkların temizlenmesinin yıllık maliyetinin yaklaşık 200 milyon sterlin olduğu tahmin ediliyor.

Sorun yalnızca kanalizasyonlarla kalmıyor. Nehir ve kıyılara ulaşan plastik içeren mendiller zaman içerisinde mikroplastiklere dönüşebiliyor ve su ekosistemlerinde kirliliğe neden olabiliyor. Yetkililer işletmelerden yasak tarihleri yaklaşmadan önce stoklarını gözden geçirmelerini istiyor. Düzenleme yürürlüğe girdikten sonra yasak kapsamındaki ürünleri satmaya devam eden işletmeler ise para cezalarıyla karşı karşıya kalabilecek.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere ıslak mendil temizlik
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