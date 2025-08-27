YEMEK

60 derece sıcakta günlüğü 2 bin TL'ye çalışıyor! "Gençlere tavsiye etmiyorum"

Hatay’da kavurucu sıcaklıkların artmasıyla olumsuz etkilenen dönerci ustası Bilal Tanin, günde 2 bin TL yevmiyeyle sıcaklıklara rağmen yıllardır işini severek yapıyor ancak gençlere tavsiye etmiyor. Hatay’da sıcaklıklar 40-45 derece arasındayken dönerin karşısında sıcaklık 50-60 dereceye kadar çıkıyor.

Yaz aylarında sıcaklıkların artmasıyla Hatay’da termometreler 40 dereceyi aştı. Kavurucu sıcakların etkili olduğu kentte, çalışan farklı meslek grupları olumsuz etkileniyor. Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi’nde bir işletmede dönerci ustalığı yapan Bilal Tanin, aşırı sıcaklıklardan nasibini aldı.

Termometrelerin 40 dereceyi geçtiği günlerde Tanin, döner tezgahı başında hissedilen sıcaklığın artmasına rağmen mesleğini sürdürüyor. Kentin yöresel lezzetlerinden olan döneri 18 yıldır yapan Tanin, soğuk su içerek veya soğuk suyu ensesine koyarak sıcaklıklara karşı çözüm üretiyor. Mesleğini yıllardır severek yapan Tanin, günde 2 bin TL yevmiye alarak ekmek parasını kazanıyor.

"SICAKLIK 50-60 DERECEYE KADAR ÇIKIYOR"

Yıllardır mesleğini yaptığı için artık sıcağa alıştığını söyleyen usta Bilal Tanin, "Yaklaşık 18 yıldır bu mesleği ateşin ve sıcaklığın karşısında yapıyorum. Hatay’da sıcaklıklar 40-45 derece arasındayken dönerin karşısında sıcaklık 50-60 dereceye kadar çıkıyor.

Günde 10 saat çalışıyorum ama mesleğimi seviyorum. Yıllardır bu meslekte olduğum için artık alıştım. Hava çok sıcak olduğu zaman soğuk su içiyoruz. Bu meslek zor olduğu için gençlere tavsiye etmiyorum. Bu zamanda çırak zor yetişiyor.

Geçen yıla göre bu yıl daha sıcak oldu. Kışın dışarısı yağmurlu ve soğuk olunca döner tezgahında çalışmak daha kolay oluyor ama yazın kötü oluyor. Sıcaktan yaz aylarında çalışırken 2-3 kilo veriyorum. Günlük 2 bin TL yevmiye alıyorum" dedi.

(İHA)

