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60. Grammy Ödülleri kazananlar listesi! İşte Grammy'de ödüle layık görülen isimler...

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ | 29.01.2018 10:01 | Son Güncelleme 11 saat önce

Merakla beklenen Grammy Ödüllerini kimler kazanacak sorusu cevap buldu ve Grammy Ödülleri töreninin ardından Grammy Ödüllerini kazananlar listesi belli oldu. Grammy Ödülleri sahiplerini ABD'nin New York şehrinde bulunan Madison Square Garden'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

60. Grammy Ödülleri kazananlar listesi! İşte Grammy'de ödüle layık görülen isimler...

Grammy Ödülü kazananlar dün yapılan törenle belli oldu. James Corden’ın sunduğu geceye “Bruno Mars ” ve “Kendrick Lamar” damgasını vurdu. Ünlü R&B şarkıcısı Bruno Mars, “Yılın Kaydı” ve Yılın Şarkısı” da olmak üzere toplam altı Grammy ödülü kazandı. Ödül Töreni’nde katılımcılar cinsiyet eşitsizliği ve cinsel tacizi protesto etmek için, prestijli ödül törenine beyaz gül takarak geldi.

Yılın Kaydı – “24K Magic” — Bruno Mars

Yılın Şarkısı – “That’s What I Like” -Christopher Brody Brown, James Fauntleroy, Philip Lawrence, Bruno Mars, Ray Charles McCullough II, Jeremy Reeves, Ray Romulus and Jonathan Yip, söz yazarları – Bruno Mars

En İyi R&B Performansı- “That’s What I Like” Bruno Mars

En İyi R&B Şarkısı – “That’s What I Like” -Christopher Brody Brown, James Fauntleroy, Philip Lawrence, Bruno Mars, Ray Charles McCullough II, Jeremy Reeves, Ray Romulus and Jonathan Yip, söz yazarları – Bruno Mars

En İyi R&B Albümü -“24K Magic” — Bruno Mars

En İyi Albüm Mühendisliği – “24K Magic” – Bruno Mars

En iyi Rap Şarkısı – Humble -Duckworth, Asheton Hogan and M. Williams II, söz yazarları -Kendrick Lamar

En İyi Rap Performansı – Humble – Kendrick Lamar

En İyi Kısa Müzik Videosu – Humble – Kendrick Lamar

En İyi Rap Albümü – Damn – Kendrick Lamar

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60. Grammy Ödülleri grammy

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