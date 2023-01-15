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60 gündür çekimleri yapılmıyor! Arka Sokaklar dizisinde neler oluyor? Arka Sokaklar final mi yapacak?

15.01.2023 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arka Sokaklar dizisine verilen aranın uzaması dizinin final söylentilerinin çıkmasına neden oldu. "Arka Sokaklar final yapacak mı?" sorusu merak konusu olurken diziyle ilgili detaylar hakkında bakın hangi iddia ortaya atıldı.

60 gündür çekimleri yapılmıyor! Arka Sokaklar dizisinde neler oluyor? Arka Sokaklar final mi yapacak?

Arka Sokaklar dizisine yapımcı Türker İnanoğlu’nun sağlık sorunları nedeniyle 45 gün ara verilmişti. Dizinin her detayıyla titizlikle ilgilenen İnanoğlu’nun sağlık durumunun kötüye gitmesi nedeniyle diziye yeniden başlama planları bir kez daha ertelendi.

Geçen günlerde ekibe zam yapıldığı ve sete çıkılacağı bilgisi gelmişti ancak bu plan da hayata geçmedi. İlker İnanoğlu’nun babasına diziyi devralmayı teklif ettiği ancak usta yapımcının bu fikre sıcak bakmadığı öğrenildi.

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"FİNAL KARARI YOK AMA..."

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; 60 gündür çekimlerine ara verilen diziyle ilgili belirsizlik sürüyor. Şu anda Kanal D’nin almış olduğu bir final kararı yok. Yapım şirketi Erler Film bekleme süresi uzadığı için oyunculara gelecek yeni iş tekliflerini değerlendirmelerini önerdi.

Dizinin yeniden sete çıkma kararının alınması durumunda da müsait olan oyuncularla yola devam edileceği belirtildi.

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