MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. 60 kilo birden vermişti! Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Cabbar'ı Cem Cücenoğlu nişanlandı

60 kilo birden vermişti! Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Cabbar'ı Cem Cücenoğlu nişanlandı

18.12.2023 15:35 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde Cabbar karakterine hayat veren Cem Cücenoğlu verdiği kilolarla dikkat çekmişti. Geçirdiği mide ameliyatı sonrasında 60 kilo vererek adeta bambaşka biri olan Cücenoğlu nişanlandı.

'Ustura Kemal', 'Poyraz Karayel', 'Her Yerde Sen' ve 'Ben Bu Cihana Sığmazam' gibi yapımlarda rol alan Cem Cücenoğlu'ndan sevindiren haber geldi. Ünlü oyuncu sevgilisi Asude Karayavuz ile evlilik yolunda ilk adımı attı.

Çift, dün aile arasında yapılan sade bir törenle nişanlandı. Oyuncu, müstakbel eşiyle yer alan bu fotoğrafına, "Bir ömür, tek yürek, iki de çocuk" notunu düştü.

Cem Cücenoğlu 1

Cem Cücenoğlu, geçtiğimiz hafta mezzo-soprano sevgilisi Asude Karayavuz'a evlenme teklifi etmişti.

Cem Cücenoğlu 2

Zayıflamak için mide ameliyatı olan ünlü oyuncu, operasyon sonrası verdiği 60 kilo ile banmbaşka bir görünüme kavuşmuştu.

Cem Cücenoğlu yenihali

Cem Cücenoğlu eki hali

Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Küs oldukları konuşuluyordu! İtiraf geldiKüs oldukları konuşuluyordu! İtiraf geldi
'Şampiyonlar Ligi'nin de başını yaktı! 'Şampiyonlar Ligi'nin de başını yaktı!
Minik bikinisiyle hayran bıraktı! Arkasını dönünce... Minik bikinisiyle hayran bıraktı! Arkasını dönünce...
Anahtar Kelimeler:
Cem Cücenoğlu Oyuncu sevgilisi ünlü oyuncu karakteri
En Çok Okunan Haberler
Asgari ücret ne kadar olacak? Nefesler tutuldu...

Asgari ücret ne kadar olacak? Nefesler tutuldu...

Galatasaray ucuz yırttı!

Galatasaray ucuz yırttı!

Kurada Galatasaray çıkınca bu tepkiyi verdi!

Kurada Galatasaray çıkınca bu tepkiyi verdi!

Sparta Prag eşleşmesi 19 sene öncesini hatırlattı!

Sparta Prag eşleşmesi 19 sene öncesini hatırlattı!

SSK ve Bağ-Kur emeklilerin zamlı maaş tablosu!

SSK ve Bağ-Kur emeklilerin zamlı maaş tablosu!

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu!

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Dilan Polat'ın kara kutusu Şule ülkesine geri döndü! "Millet olarak rahatlayın"

Dilan Polat'ın kara kutusu Şule ülkesine geri döndü! "Millet olarak rahatlayın"

Ayaklarınız kış boyu sıcak ve kuru kalsın! Merrell ayakkabı indirimde

Ayaklarınız kış boyu sıcak ve kuru kalsın! Merrell ayakkabı indirimde

Türkiye gündemine yön vermişti! "Dilan ve Engin Polat çifti bana para teklif etti"

Türkiye gündemine yön vermişti! "Dilan ve Engin Polat çifti bana para teklif etti"

Tuzlu kahveye kayınvalide müdahalesi

Tuzlu kahveye kayınvalide müdahalesi

Yüksek ısı yalıtımı, su geçirmezlik, ultra konfor! Çok satanlarda zirvede

Yüksek ısı yalıtımı, su geçirmezlik, ultra konfor! Çok satanlarda zirvede

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.