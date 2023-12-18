60 kilo birden vermişti! Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Cabbar'ı Cem Cücenoğlu nişanlandı

'Ustura Kemal', 'Poyraz Karayel', 'Her Yerde Sen' ve 'Ben Bu Cihana Sığmazam' gibi yapımlarda rol alan Cem Cücenoğlu'ndan sevindiren haber geldi. Ünlü oyuncu sevgilisi Asude Karayavuz ile evlilik yolunda ilk adımı attı.

Çift, dün aile arasında yapılan sade bir törenle nişanlandı. Oyuncu, müstakbel eşiyle yer alan bu fotoğrafına, "Bir ömür, tek yürek, iki de çocuk" notunu düştü.

Cem Cücenoğlu, geçtiğimiz hafta mezzo-soprano sevgilisi Asude Karayavuz'a evlenme teklifi etmişti.

Zayıflamak için mide ameliyatı olan ünlü oyuncu, operasyon sonrası verdiği 60 kilo ile banmbaşka bir görünüme kavuşmuştu.







