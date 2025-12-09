Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

60 kiloluk balığı iki kişi zor taşıdı

Elazığ’da balıkçıların keşfettiği 60 kiloluk turna balığı görenleri hayrete düşürdü. Ağır balık, iki balıkçı tarafından çam sırığına bağlanarak taşındı.

60 kiloluk balığı iki kişi zor taşıdı

Elazığ'da Murat Nehri'nde denizde bulunan balık herkesi şaşırttı. Amatör balıkçılar Murat Nehri'nde60 kiloluk dev turna balığın yakaladı. 60 kiloluk dev turna balığını taşıyamayan balıkçılar, balığı çam sırığına bağladıktan sonra omuzlarda taşıdı.

60 kiloluk balığı iki kişi zor taşıdı 1

İKİ KİŞİ ZOR TAŞIDI

At-çek yöntemiyle yakalanan balık, cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Turna balığı kefalgillerden, vücudu yuvarlak, uzunca, pullu, burnu sivri, hamsi, sardalye, uskumru, kolyoz gibi küçük balıklarla beslenen, bütün sıcak ve ılık denizlerin sığ sularında 100 metre derinliğe kadar orta sularda yaşayan bir balıktır. Et yiyen cinsinden ve avlarına karşı yırtıcıdır.

Ülkemizde Sakarya Nehri, Küçükçekmece, Sapanca, Manyas, İznik, Apolyont, Akşehir, Eber, Işıklı (Çivril) ve Çapalı göllerinde yaşar.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mpox virüsünün yeni bir varyantı tespit edildiMpox virüsünün yeni bir varyantı tespit edildi
Velaket verdi, hayatı altüst oldu! Malları elinden gittiVelaket verdi, hayatı altüst oldu! Malları elinden gitti

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Elazığ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Suriye'de ordu teyakkuzda! Şara kamuflajı giydi

Suriye'de ordu teyakkuzda! Şara kamuflajı giydi

Samsun'da korkunç olay! Boşanmış çift otomobilde ölü bulundu

Samsun'da korkunç olay! Boşanmış çift otomobilde ölü bulundu

Mert Hakan, Murat Sancak, Metahan Baltacı... Mahkeme kararını verdi

Mert Hakan, Murat Sancak, Metahan Baltacı... Mahkeme kararını verdi

Eşinden şiddet gördüğünü açıkladı!

Eşinden şiddet gördüğünü açıkladı!

'Cuma günü görürsünüz! Kabul edecek' İddialı asgari ücret çıkışı

'Cuma günü görürsünüz! Kabul edecek' İddialı asgari ücret çıkışı

'5 haneli rakam görülebilir'

'5 haneli rakam görülebilir'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.