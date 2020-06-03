60 saniyede müziğin sınırlarını zorla

Serinin ilk konuğu olan ve Türkiye'de davulla özdeşleşen isimlerden Kerem Sedef’in videosu Red Bull Türkiye Instagram hesabında yayınlandı. Sedef aynı zamanda RedBull’a verdiği röportaj ile son dönemdeki müzik serüvenini aktardı.
Red Bull, yeni bir müzik deneyiminin öncüsü oldu. Oluşturduğu müzikal programlarla özgün deneyimlere imza atan Red Bull, müzikseverleri 60 saniyede doğaçlama müzik yolculuğuna çıkarıyor. Ülkemizin sevilen müzisyenlerinden yalnızca 60 saniye içinde; herhangi bir edit ve efekt olmadan doğaçlama yeteneğiyle enstrümanlarını konuşturması bekleniyor. Daha öncesinde Moses Boyd, Anchorsong, Sarathy Korwar gibi isimleri ağırlayan Red Bull 60 Second Solo’nun (#60secondsolo) Türkiye’deki ilk konuğu Model Grubu ile de tanınan ve son dönemde kariyerine solo olarak devam eden sevilen davulculardan Kerem Sedef oldu. Sedef’in performansı Red Bull Türkiye’nin resmi instagram hesabında yayınlandı. Gelecek müzisyenlere ilişkin detaylı bilgi RedBull.com’da olacak.
Başarılı müzisyen Kerem Sedef, ayrıca RedBull.com’a verdiği röportaj ile son dönemdeki müzik serüvenini anlattı. Türkiye'de davulla özdeşleşen isimlerden biri olan Sedef, yoluna solo olarak devam ediyor. ‘A Planı’ isimli teklisi ile dinleyicilerin karşısına çıkan sanatçı, “Sadece solo bir kariyer değil daha çok solo isteklerime yöneldim. Övünç Dan ile uzun yıllardır devam eden ‘’Gaddar’’ı toparladık ve Can Çalışkan ile Gürkan Bozacı gruba dahil oldu. 4 single yayınladık ve tam albüm yayınlıyorduk ki 2020 başımıza geldi” sözleri ile son gelişmeleri aktardı.
Evdeki vaktini de iyi değerlendirdiğini aktaran Sedef, “Şu sıralar evde ürettiğim şeyler beni çok heyecanlandırıyor. Piyano ve müzik teori bilgimi geliştiriyorum, yeni fikirler çıkıyor. Sürekli üretim halindeyim. Yaratıcılığım sadece davul ile kısıtlı değil ve bunu hayata geçirmek için çok güzel bir dönem. Ama biri diğerinden daha çok heyecan veriyor durumu pek yok. Hala davulun başına geçince aşırı heyecanlanıyorum. Üretebildiğim müddetçe, her nasıl olursa olsun, devam etmek istiyorum” dedi.
Kerem Sedef’in röportajının tamamına https://www.redbull.com/tr-tr/events/60secondsolo adresinden ulaşmak mümkün. Daima ileriye giden, müzikte deneyselliğe ve heyecana odaklanan birçok müzisyeni daha ağırlamaya hazırlanan Red Bull 60 Second Solo (#60secondsolo) kapsamındaki gelecek videolar da yine Red Bull Türkiye’nin resmi Instagram hesabında olacak. Ayrıca müzisyenlerin Red Bull takipçilerine özel olarak paylaşacağı röportajları da RedBull.com adresinde olacak.
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