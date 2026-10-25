Realme 17 Pro serisine ait! Özellikleri sızdırıldı: 10.000 mAh batarya ve 200 MP kamera

Realme, ocak ayında Realme 16 Pro ve 16 Pro+ modellerini tanıtmıştı. Bu telefonların haleflerine ilişkin ilk bilgiler gelmeye başladı. X platformunda bir sızıntı kaynağı tarafından paylaşılan bilgiler, Realme 17 Pro veya Realme 17 Pro+ olduğu düşünülen cihazın temel özelliklerini ortaya koydu.

SIZINTIDA YER ALAN ÖZELLİKLER

Sızıntıya göre yeni Realme telefonu, 1,5K çözünürlüğe sahip düz bir OLED ekranla gelecek. Ekranın standart yenileme hızı 120 Hz olurken bazı oyunlarda bu değer 165 Hz'e kadar çıkabilecek. Cihazın işlemci tarafında ise Dimensity 7500 yonga setinin bulunacağı iddia ediliyor.

Sızıntıya göre kamera tarafında 200 MP çözünürlüklü bir ana kameraya, 3,5 kat optik yakınlaştırma sunan 50 MP telefoto kamera eşlik edecek. Telefonda ayrıca çözünürlüğü belirtilmeyen bir ultra geniş açılı kamera da bulunacak.

Sızıntıya göre telefonda 10.000 mAh kapasiteli bir batarya bulunacak. Cihazın plastik bir çerçeveye sahip olacağı ve kamera modülünün tasarım açısından Realme 16 Pro+'a oldukça benzeyeceği de öne sürülüyor.

REALME 17 PRO MU, 17 PRO+ MI?

Sızdırılan özellikler Realme 16 Pro+ ile karşılaştırıldığında bazı önemli farklılıklar göze çarpıyor. Realme 16 Pro+, kavisli ekran ve alüminyum çerçeveyle gelirken yeni cihazda düz ekran ve plastik çerçeve bulunacağı iddia ediliyor. Ayrıca 16 Pro+'ın 7.000 mAh kapasiteli bataryasına karşılık yeni modelin 10.000 mAh bataryaya sahip olacağı belirtiliyor.

İşlemci tarafında ise dikkat çekici bir ayrıntı bulunuyor. Realme 16 Pro+, Snapdragon 7 Gen 4 yonga setinden güç alıyor. Yeni cihazda Dimensity 7500 işlemcisinin kullanılacağının öne sürülmesi, sızıntının standart Realme 16 Pro'nun halefine ait olduğuna işaret ediyor olabilir. Nitekim Realme 16 Pro da plastik çerçeveye sahip.



Realme 16 Pro+

Öte yandan Realme 16 Pro'da telefoto kamera bulunmuyor. Dolayısıyla sızdırılan özellikler Realme 17 Pro'ya aitse 3,5 kat optik yakınlaştırmalı 50 MP telefoto kamera, standart model için önemli bir yenilik olacak.

Bu özelliklerin Realme 17 Pro'ya mı yoksa 17 Pro+'a mı ait olduğu sızıntıdan anlaşılamıyor. Konunun netleşmesi için yeni bilgilerin ortaya çıkması gerekiyor.

Kaynak: GSMArena