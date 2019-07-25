61 yıllık lezzet turist çekiyor

İzmir'in Tire ilçesinde yaşayan 73 yaşındaki Ayhan Toran, 61 yıldır dondurma yapıyor. Tire'yi ziyaret eden yerli turistler çeşit çeşit meyveden dondurma yapan Toran'ın iş yerine uğramadan geçmiyor.

Tire'de çırak olarak başladığı dondurma sektöründe 61 yılı geride bırakan Toran, ilerleyen yaşına rağmen mesleğine devam ediyor. Ayhan Toran, yaptığı açıklamada, işini çok sevdiğini ve sağlığı elverdiği sürece sürdürmeye devam edeceğini söyledi.

Yaptığı dondurmanın ham maddesinin salep olduğunu anlatan Toran, şöyle konuştu:

"Salebi un haline getirdikten sonra bunu süt ve sakızla bir araya getiriyorum. İmalathanemde birçok meyveden dondurma yapıyorum. Herkesin seveceği çeşidimiz var. Karadutlu, incirli, cevizli, çilekli, muzlu, portakallı, limonlu ve acı bademli dondurmalar yapıyorum. Bu kullandığım meyveler taze oluyor. İnsanlar tadından da zaten anlıyor."

Dondurmaya güzel tadı veren sırrın kullandığı doğal malzemeler olduğuna dikkati çeken Toran, bundan dolayı kent dışından çok sayıda sipariş aldığını ifade etti.