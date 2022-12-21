Devlet memuru olabilmek için Kamu Personeli Seçme Sınavına girenler bugün tercih işlemlerine başlıyorlar. KPSS 202 tercihlerinin başlaması ile birlikte nitelik kodları yeniden gündeme geldi. Peki, 6225 nitelik kodu nedir? ÖSYM 6225 nitelik kodu ne demek? İşte tüm detaylar...

6225 NİTELİK KODU NEDİR?

ÖSYM tarafından açıklanan KPSS başvuru kılavuzunda 6225 nitelik kodu ile bilgisayar sertifikası şartı bulunmaktadır. 6225 nitelik kodu uzun yıllar boyunca bilgisayar bölümü mezunlarının büyük tepkisini almış ve bilgisayar bölümlerinden mezun olanların bu düzenleme yüzünden iş olanaklarının kısıtlandığı iddia edilmiştir. Uzun zaman sonunda bilgisayar sertifikası şartını içeren 6225 özel şart konusunda değişikliğe gidildi.

6225 ÖZEL ŞARTI NEDİR?

Örgün eğitim yoluyla zorunlu/ortak/seçmeli bilgisayar dersi alan ve bu hususu resmi olarak belgeleyen adaylar “M.E.B.’den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikasına Sahip Olmak” niteliğine, hızlı klavye kullanımı(F Kalvye) dersi alan ve bu hususu resmi olarak belgeleyen adaylar “M.E.B.’den Onaylı Hızlı Klavye Kullanımı (F Klavye) Sertifikasına Sahip Olmak” niteliğine, herhangi bir bilgisayar programlama dili içeren bilgisayar programlama dersi alan adaylar “M.E.B.’den Onaylı Bilgisayar Programcısı Sertifikasına” sahip olarak değerlendirilecektir.

Yapılan değişikliğin ardından ilgili nitelik kodunun en son ve güncel hali ise aşağıdaki gibidir.

Öğrenimi sırasında zorunlu/ortak/seçmeli bilgisayar dersi alan ve bu hususu resmi olarak belgeleyen adaylar “M.E.B.’den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikasına Sahip Olmak” niteliğine, hızlı klavye kullanımı(F Kalvye) dersi alan ve bu hususu resmi olarak belgeleyen adaylar “M.E.B.’den Onaylı Hızlı Klavye Kullanımı (F Klavye) Sertifikasına Sahip Olmak” niteliğine, herhangi bir bilgisayar programlama dili içeren bilgisayar programlama dersi alan adaylar “M.E.B.’den Onaylı Bilgisayar Programcısı Sertifikasına” sahip olarak değerlendirilecektir.

Görüldüğü üzere, yapılan değişiklik ile bilgisayar ile ilgili bir dersi örgün öğretimde alınması zorunluluğu kaldırılmıştır. Bu düzenlemeye göre, bilgisayar dersini örgün veya açık eğitim farkı olmaksızın ve yüksek veya orta öğrenim farkı olmaksızın, öğrenimi sırasında zorunlu/ ortak veya seçmeli şekilde almış olanlar, bilgisayar sertifikasına sahip kabul edilecektir.

