63 yaşında torununa destek için YKS'ye girdi, Türkiye birinciliğiyle gururlandı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre Temel Yeterlilik Testinde (TYT) tam puanla birinciliği paylaşan adaylar arasında Abdullah Uslu yer alırken, Uslu'ya destek amacıyla 63 yaşındaki dedesi Hayrettin Üçüncü, torunuyla birlikte sınava girdi.

Milyonlarca adayın beklediği 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı. ÖSYM'nin duyurduğu sonuçlara göre TYT tam puanla birinciliği paylaşan 5 kişi arasında, ailesi Bilecik'te yaşayan Eskişehir Fatih Fen Lisesi öğrencisi Abdullah Uslu da yer aldı.

46 yıl aradan sonra torununa destek olmak için ikinci kez sınava giren Hayrettin Üçüncü, torununun Türkiye birincisi olmasıyla büyük gurur yaşadığını belirterek başarısıyla gururlandıklarını söyledi.

Sınava yalnızca torununa moral vermek için değil, aynı zamanda yıllar içinde edindiği bilgi birikimini ölçmek amacıyla da girdiğini belirten Üçüncü, derslere fazla çalışmadığını kaydederek Türkiye birincisi bir talebenin dedesi olmanın kendisini gururlandırdığını kaydetti.

"ÇOK DİSİPLİNLİ ÇALIŞAN BİR ÇOCUKTU"

Torunun çok disiplinli çalışan bir çocuk olduğunu vurgulayan dede Üçüncü, "Torunumuz Abdullah Uslu, çok disiplinli çalışan bir çocuktu. Kendisinin belli bir yere geleceğini tahmin ediyordum. Ona destek olmak için ben de sınava gireyim dedim. Ben ilk olarak 1980 yılında üniversite sınavına girmiştim; yani 46 yıl önce. O zamandan bu zamana çok zaman geçti ama hem Abdullah'a destek olayım hem de kendimi deneyeyim istedim. Böyle bir şey düşündüm. Kendisi başarılı oldu, ben de başarılı olduğumu düşünüyorum. Dolayısıyla mutlu olduk. Derslere fazla çalışmadım. O dönemdeki bilgilerimin ne kadarının kaldığını, dünyada neler öğrendiğimizi ve uzun yıllar yurt dışında kaldıktan sonra bizde ne kaldığını ölçmek istedim. Bu düşüncemde de başarılı olduğumu düşünüyorum. Bu yaştan sonra okumayı düşünebilirim. Sabah erkendi; ben daha uyanmadan çocuklar benden önce sonucu öğrenmişler, bana da söylediler. Hakikaten şaşırdım. Ben böyle bir birincilik falan beklemiyordum. Çok güzel duygular. Türkiye birincisi bir talebenin dedesi olmak, velisi olmak bizi de gururlandırdı" dedi.

"ÇOK MUTLUYUZ"

Torunun başarısıyla çok mutlu olduklarını belirten anneanne Canan Üçüncü, "Kendim lise mezunuyum. Abdullah bizim ilk torunumuz; onunla gurur duyuyorum, başarılarının devamını diliyorum. Şu anda Türkiye'de birkaç evde bu başarı hikâyesi devam ediyor. Hepsine de başarılar diliyorum. Çok mutluyuz, gururluyuz. Birinciliği direkt beklemiyorduk. İkinci ya da üçüncü bir derece bekliyordum ama direkt birincilik sürpriz oldu. Ancak mutlaka bir derece yapacağını biliyorduk. Çünkü disiplini ve çalışma anlayışı tamamen odaklıydı. Eşim de zaten elinden tutup üniversite sınavına getirdik. Onunla da gurur duyuyorum; o yaşta iyi cesaret etti. Hepsinin yolu açık olsun inşallah. O da bir tercih yapacaktır diye düşünüyorum" diye konuştu.

Abdullah Uslu'nun kardeşi Osman Uslu da, abisinden böyle bir performans beklediklerini ifade ederek, "Çok gururlandık, çok şaşırdık. Ondan böyle bir performans bekliyorduk. Birinci olmak çok büyük bir şey. Başarılarının devamını diliyorum. Ben de LGS'ye girdim. Şu anda tercih dönemi. Tercih yapıp liseye gideceğim. Ben de Bilecik'te okumayı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA | Bu içerik Gökçen Kökden tarafından yayına alınmıştır