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Kamuda erkeklere serbest oldu kadınlar tepki gösterdi: Bacak kılı görmek istemiyoruz

Japonya sıcaklık düzeyinde tam bir felaketi yaşarken bulunan çözümler bu seferde iç kaosa sebep oldu. Tokyo Büyükşehir Yönetimi'nin dört aydır uygulamaya koyduğu yöntem özellikle kadın çalışanlar tarafından tepkiyle karşılandı. Erkek kamu çalışanlarının takım elbise gibi zorunluluklarının kaldırılarak şort, tişört gibi rahat kıyafetler tercih edebilmesine olanak tanıyan bu hak, kadın çalışanlar tarafından adaletsiz olarak yorumlandı.

Kamuda erkeklere serbest oldu kadınlar tepki gösterdi: Bacak kılı görmek istemiyoruz
Çiğdem Berfin Sevinç

Yaz sıcakları etkisini arttırırken Japonya'nın başkenti Tokyo'da sıcaklarla başa çıkma tavsiyesi olarak erkek çalışanlara ofiste şort giyme tavsiyesi yapıldı. Tokyo Büyükşehir Yönetimi'nin nisan ayında başlattığı "Tokyo Cool Biz" uygulaması kapsamında çalışanların takım elbise ve kravat yerine tişört, spor ayakkabı ve şort gibi daha rahat kıyafetler tercih etmesi teşvik ediliyor.

Kamuda erkeklere serbest oldu kadınlar tepki gösterdi: Bacak kılı görmek istemiyoruz 1

Tokyo Valisi Yuriko Koike'nin öncülüğünde hayata geçirilen uygulama, kamuoyunda tepkiyle karşılandı. Bazı çalışanlar uygulamanın sıcak havalarda konfor seviyesini arttırdığını savunurken, özellikle kadın çalışanlar yaklaşımı adaletsiz bularak tepki gösterdi. Kadın çalışanlar kendilerinin külotlu çorap giymelerinin zorunlu olmasına rağmen erkek personellere tanınan bu hakka isyan etti.

Bazı kadınlar ise erkek meslektaşlarının bacak kıllarını görmek zorunda kaldıklarını belirterek bunu "bacak kılı tacizi" olarak nitelendirdi. Japonca'da bu durum için "sunehara" adı verilen yeni bir ifade kullanılmaya başlandı.

Kamuda erkeklere serbest oldu kadınlar tepki gösterdi: Bacak kılı görmek istemiyoruz 2

"KİMSEYE NE GİYECEĞİNİ SÖYLEMİYORUZ"

Tokyo Çevre Dairesi yetkilisi Noboru Watanabe, uygulamanın zorunluluk değil seçenek olarak sunulduğunu aktardı. Watanabe, "Kimseye ne giyeceğini söylemiyoruz. İş kıyafeti başkalarını rahatsız etmediği sürece sorun olmamalı." ifadelerini kullandı. Haziran ayında yapılan ankete göre katılımcıların yüzde 53,5'i yaz aylarında ofiste şort giyilmesine karşı çıkarken, yüzde 46,5'i uygulamayı destekledi. Şort kullanımına karşı çıkanların en önemli gerekçeleri ise vücut görünümü ve bacak kılları oldu.

LAZER EPİLASYON SIRASINDA KUYRUK

Uzmanlar, son dönemde lazer epilasyon yaptırmak isteyen erkeklerin sayısında artış yaşandığını belirtiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Tokyo Japonya şort bacak kamu sıcak çarpması
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