Hızla yayıldı! Dev çekirgelerin ne zaman kaybolacağı belli oldu

Son günlerde Marmara Bölgesi'nin birçok noktasında görülen dev çekirgelere Karadeniz Bölgesi‘nde de rastlanılmaya başlandı. Kastamonu'nun birçok ilçesinde vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenen çekirgelerle ilgili konuşan Kastamonu Üniversitesi Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Başkanı Başkanı ve Öğretim Üyesi Dr. Cihan Cılbırcıoğlu, beyaz yüzlü çalı çekirgesinin 1950 yılında Akdeniz Bölgesi'nde kayıt altına alındığını ve daha önce de görüldüğünü belirterek, insana zarar vermediğini ve tarım alanlarına da bir zararının olmadığını kaydetti.

Cılbırcıoğlu, vatandaşlarda paniğe sebep olan çekirgelerin kene ve böceklerle beslendiğini, 1 ay içerisinde de kaybolacağını söyledi.

"BEYAZ YÜZLÜ ÇALI ÇEKİRGESİ, YAYILIMCI VE İŞGALCİ BİR TÜR DEĞİL"

Çekirgelerle ilgili yanlış bilgilerin yayıldığını ifade eden Cihan Cılbırcıoğlu, Bir kere halkımız burada panik yapmasın. Bu çekirge türü gibi bilinen bir çekirge türü. Hatta 1950 yılında Akdeniz'de tespit edilen, kayıtlara geçen, ülkemizde bulunan bir çekirge türü. Beyaz yüzlü çalı çekirgesi diyoruz. Bu çekirgenin ana vatanı İspanya ve İtalya, o bölgeden geldi ve Balkanlar üzerinde ülkemize giriş yaptı. Neden bu sene yoğun olduğu sorulabilir. Bu beyaz yüzlü çalı çekirgesinin 5-6 senede bir nüfusu pik yapıyor. Ama korkacak bir durum yok. Çünkü istilacı bir tür değil. Yayılımcı, işgalci bir tür değil. Önceden de ülkemizde görülen, sık sık bu şekilde yoğunluğu artan bir tür. Görünüş olarak iri ve 25 santimetreye kadar çıkabilen ve görünüş itibariyle insanları korkutabilen bir tür" dedi.

"ÇEKİRGE, İNSAN ETİYLE BESLENMEZ"

Görünüş olarak iri bir çekirge olduğuna işaret eden Cılbırcıoğlu, "Çok değişik şeyler görüyorum, yazılar okuyorum. Bunlara inanılmaması gerekiyor. Bu çekirge insan etiyle beslenmez. Böcek yiyerek beslenir, bu doğrudur ama insana zarar vermez. Tabi şuna da dikkat etmemiz lazım. Ağız parçaları, çenesi kuvvetli olduğu için bu böceği elle dokunarak almamamız lazım. Rahatsız edildiğinde ısırabilir, dişleri kuvvetli olduğu için parmaklarımızı kanatabilir. Ama direkt insana zarar veren bir tür değil. Bu bitki zararlısı, bitki istilası yapan bir tür değil. Yani buğday, tahıl gibi tarım ürünlerine zarar vermez. Direkt böceklerle beslenir. O yüzden istilacı bir tür değil. Yani kıtlık oluşturacak gibi bir yargı doğru bir şey değil. O yüzden halkımız bu noktada rahat olsun" diye konuştu.

"ÇEKİRGELER, KENE VE KÜÇÜK BÖCEKLERLE BESLENİYOR"

Ülkemizde sıklıkla görülen beyaz yüzlü çalı çekirgesinin kenelerle ve küçük böceklerle beslendiğine dikkati çeken Dr. Öğretim Üyesi Cılbırcıoğlu, "Bu çekirgeler, akar dediğimiz kenelerle besleniyor. Yine örümcekgiller dediğimiz ve küçük böceklerle besleniyor. Avcı bir tür. Bu sene nüfusu küresel ısınmadan dolayı arttı, ilkbahar ve kış sıcaklıklarının yine çok düşük seyretmemesinden dolayı hızlı çoğaldı ve hızlı bir şekilde ülkemize giriş yaptı. Bu şekilde çok uzun sürmeyecek, belki de bir ay içerisinde ortadan kaybolacaktır. Tabii ki nüfusu artacaktır, görülecektir. Ama uzun süre ülkemizde kalıcı olmayacak. Yani yaz döneminde kısa bir sürede bu erginleri öldükten sonra etkisini yitirecektir" şeklinde konuştu.

Kenelerin geceleri ışık gördüğü için evlere girebildiğini belirten Cılbırcıoğlu, sineklik kullanılarak bu durumun önlenebileceğini ve evde görüldüğünde elle dokunmadan uzaklaştırılabileceğini dile getirdi. Cılbırcıoğlu‘ çekirgelerin biyolojik savaş sebebiyle uçaklardan ülkemize atıldığı iddialarının da tamamen asılsız olduğunu söyledi.

Öte yandan, Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde fotoğrafçılık yapan Muhittin Kara, iş yerinin camına konan yaklaşık 10 santimetre uzunluğundaki dev çekirgeyi cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Boyutuyla şaşırtan çekirge, bir süre sonra gözden kayboldu.

Kaynak: İHA | Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır