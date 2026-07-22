Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Hızla yayıldı! Dev çekirgelerin ne zaman kaybolacağı belli oldu

Son günlerde gündeme gelen dev çekirgelerle ilgili konuşan Kastamonu Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Cihan Cılbırcıoğlu, türün 1950 yılında Türkiye'de kayıt altına alındığını, kene ve benzeri böceklerle beslendiğini kaydederek, "Bu şekilde çok uzun sürmeyecek, belki de bir ay içerisinde ortadan kaybolacaktır" dedi.

Hızla yayıldı! Dev çekirgelerin ne zaman kaybolacağı belli oldu

Son günlerde Marmara Bölgesi'nin birçok noktasında görülen dev çekirgelere Karadeniz Bölgesi‘nde de rastlanılmaya başlandı. Kastamonu'nun birçok ilçesinde vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenen çekirgelerle ilgili konuşan Kastamonu Üniversitesi Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Başkanı Başkanı ve Öğretim Üyesi Dr. Cihan Cılbırcıoğlu, beyaz yüzlü çalı çekirgesinin 1950 yılında Akdeniz Bölgesi'nde kayıt altına alındığını ve daha önce de görüldüğünü belirterek, insana zarar vermediğini ve tarım alanlarına da bir zararının olmadığını kaydetti.

Cılbırcıoğlu, vatandaşlarda paniğe sebep olan çekirgelerin kene ve böceklerle beslendiğini, 1 ay içerisinde de kaybolacağını söyledi.

Hızla yayıldı! Dev çekirgelerin ne zaman kaybolacağı belli oldu 1

"BEYAZ YÜZLÜ ÇALI ÇEKİRGESİ, YAYILIMCI VE İŞGALCİ BİR TÜR DEĞİL"

Çekirgelerle ilgili yanlış bilgilerin yayıldığını ifade eden Cihan Cılbırcıoğlu, Bir kere halkımız burada panik yapmasın. Bu çekirge türü gibi bilinen bir çekirge türü. Hatta 1950 yılında Akdeniz'de tespit edilen, kayıtlara geçen, ülkemizde bulunan bir çekirge türü. Beyaz yüzlü çalı çekirgesi diyoruz. Bu çekirgenin ana vatanı İspanya ve İtalya, o bölgeden geldi ve Balkanlar üzerinde ülkemize giriş yaptı. Neden bu sene yoğun olduğu sorulabilir. Bu beyaz yüzlü çalı çekirgesinin 5-6 senede bir nüfusu pik yapıyor. Ama korkacak bir durum yok. Çünkü istilacı bir tür değil. Yayılımcı, işgalci bir tür değil. Önceden de ülkemizde görülen, sık sık bu şekilde yoğunluğu artan bir tür. Görünüş olarak iri ve 25 santimetreye kadar çıkabilen ve görünüş itibariyle insanları korkutabilen bir tür" dedi.

Hızla yayıldı! Dev çekirgelerin ne zaman kaybolacağı belli oldu 2

"ÇEKİRGE, İNSAN ETİYLE BESLENMEZ"

Görünüş olarak iri bir çekirge olduğuna işaret eden Cılbırcıoğlu, "Çok değişik şeyler görüyorum, yazılar okuyorum. Bunlara inanılmaması gerekiyor. Bu çekirge insan etiyle beslenmez. Böcek yiyerek beslenir, bu doğrudur ama insana zarar vermez. Tabi şuna da dikkat etmemiz lazım. Ağız parçaları, çenesi kuvvetli olduğu için bu böceği elle dokunarak almamamız lazım. Rahatsız edildiğinde ısırabilir, dişleri kuvvetli olduğu için parmaklarımızı kanatabilir. Ama direkt insana zarar veren bir tür değil. Bu bitki zararlısı, bitki istilası yapan bir tür değil. Yani buğday, tahıl gibi tarım ürünlerine zarar vermez. Direkt böceklerle beslenir. O yüzden istilacı bir tür değil. Yani kıtlık oluşturacak gibi bir yargı doğru bir şey değil. O yüzden halkımız bu noktada rahat olsun" diye konuştu.

Hızla yayıldı! Dev çekirgelerin ne zaman kaybolacağı belli oldu 3

"ÇEKİRGELER, KENE VE KÜÇÜK BÖCEKLERLE BESLENİYOR"

Ülkemizde sıklıkla görülen beyaz yüzlü çalı çekirgesinin kenelerle ve küçük böceklerle beslendiğine dikkati çeken Dr. Öğretim Üyesi Cılbırcıoğlu, "Bu çekirgeler, akar dediğimiz kenelerle besleniyor. Yine örümcekgiller dediğimiz ve küçük böceklerle besleniyor. Avcı bir tür. Bu sene nüfusu küresel ısınmadan dolayı arttı, ilkbahar ve kış sıcaklıklarının yine çok düşük seyretmemesinden dolayı hızlı çoğaldı ve hızlı bir şekilde ülkemize giriş yaptı. Bu şekilde çok uzun sürmeyecek, belki de bir ay içerisinde ortadan kaybolacaktır. Tabii ki nüfusu artacaktır, görülecektir. Ama uzun süre ülkemizde kalıcı olmayacak. Yani yaz döneminde kısa bir sürede bu erginleri öldükten sonra etkisini yitirecektir" şeklinde konuştu.

Kenelerin geceleri ışık gördüğü için evlere girebildiğini belirten Cılbırcıoğlu, sineklik kullanılarak bu durumun önlenebileceğini ve evde görüldüğünde elle dokunmadan uzaklaştırılabileceğini dile getirdi. Cılbırcıoğlu‘ çekirgelerin biyolojik savaş sebebiyle uçaklardan ülkemize atıldığı iddialarının da tamamen asılsız olduğunu söyledi.

Öte yandan, Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde fotoğrafçılık yapan Muhittin Kara, iş yerinin camına konan yaklaşık 10 santimetre uzunluğundaki dev çekirgeyi cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Boyutuyla şaşırtan çekirge, bir süre sonra gözden kayboldu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kamuda erkeklere serbest oldu kadınlar tepki gösterdiKamuda erkeklere serbest oldu kadınlar tepki gösterdi
2 metrekarelik dükkanında üretiyor, 81 ile gönderiyor2 metrekarelik dükkanında üretiyor, 81 ile gönderiyor

Anahtar Kelimeler:
çekirge
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Zeydan Karalar'dan 'Yeni parti' kararı: "CHP'de kalacağım"

Zeydan Karalar'dan 'Yeni parti' kararı: "CHP'de kalacağım"

Muhalefet liderini yaka paça götürdüler! Rahul Gandhi'yi polis böyle gözaltına aldı

Muhalefet liderini yaka paça götürdüler! Rahul Gandhi'yi polis böyle gözaltına aldı

Fenerbahçe Gornik Zabrze’yi Talisca ile geçti!

Fenerbahçe Gornik Zabrze’yi Talisca ile geçti!

Kazancı olay olmuştu! Gözaltına alındı, Bakanlık harekete geçti

Kazancı olay olmuştu! Gözaltına alındı, Bakanlık harekete geçti

Depozitolu ambalajlarda uygulama değişti! Yeni teşvik bedeli açıklandı

Depozitolu ambalajlarda uygulama değişti! Yeni teşvik bedeli açıklandı

Banka işlemlerinde yeni dönem! Yargıtay kararı verdi: Ücreti müşteri ödeyecek

Banka işlemlerinde yeni dönem! Yargıtay kararı verdi: Ücreti müşteri ödeyecek

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.