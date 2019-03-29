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63 yaşındaki kadının evinden 5 kamyon çöp çıktı

Serpil Bayar Serpil Bayar
YAŞAM  | 29.03.2019 09:42 | Son Güncelleme

Kağıthane'de tek başına yaşayan kadının evinden 5 kamyon çöp çıktı.

63 yaşındaki kadının evinden 5 kamyon çöp çıktı

İstanbul, Kağıthane’de tek başına yaşayan 63 yaşındaki kadının evinden tam 5 kamyon çöp çıktı. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine eve gelen belediye ekipleri, yaşlı kadını emniyete götürdü. Belediye ekipleri, evi boşaltarak ilaçlama yaptı.

ADETA BİR ÇÖP EVDE YAŞIYORDU

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Kağıthane Nurtepe Mahallesi Çilek Sokak’ta bir apartmanda yaşayan vatandaşlar, 63 yaşındaki Şerife Güler'in evinden gelen yoğun kokular üzerine belediyeye şikayette bulundu. Eve gelen polis ve belediye ekipleri, gördükleri manzara karşısında şok oldu. Yıllar boyunca bulduğu her şeyi biriktiren Şerife Güler'in adeta bir çöp evde yaşadığı ortaya çıktı. Bir süre polis ekiplerine zorluk çıkartan yaşlı kadın uzun uğraşlar sonucunda evinden çıkartılarak ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

BELEDİYE EKİPLERİ SEFERBER OLDU

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Belediye ekipleri, evdeki çöpleri temizlemek için seferber oldu. Yaklaşık iki saatlik çalışmayla evden tam 5 kamyon dolusu çöp çıkartıldı. Çöplerin temizlenmesinin ardından ev belediye ekipleri tarafından ilaçlandı. Temizliğin ardından evin tekrar yaşlı kadına teslim edileceği belirtildi.

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Kağıthane istanbul çöp çöp ev

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