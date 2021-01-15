64 kareden oluşan kocaman bir dünya! Altın çağını yaşayan satranç nasıl oynanır, satranç nedir?

Netflix’in mini dizisi 'The Queen’s Gambit' satrancın dünya çapında büyük ilgi çekmesine önemli bir katkıda bulundu. Hal böyle olunca dünyada ve ülkemizde 'Satranç nasıl oynanır' şeklinde binlerce arama yapılıyor. SATRANÇ NEDİR? Satranç, dosya adı verilen sekiz dikey sıra ve sıra adı verilen sekiz yatay sıra halinde düzenlenmiş 64 kareden oluşan bir tahta üzerinde oynanır. En eski ve en popüler tahta oyunlarından biri olan satranç, genellikle beyaz ve siyah olmak üzere özel olarak tasarlanmış zıt renkler içeren damalı bir tahta üzerinde iki rakip tarafından oynanan bir oyundur. Önce beyaz hamle yapar, ardından oyuncular sabit kurallara göre sırayla sırayla değişir, her oyuncu rakibin asıl taşı olan Şah'ı şah matına, yani ele geçirilmekten kaçınamayacağı bir konuma zorlamaya çalışır. Satranç ilk olarak Hindistan'da MS 6. yüzyılda ortaya çıktı ve 10. yüzyılda Asya'dan Orta Doğu ve Avrupa'ya yayıldı. En azından 15. yüzyıldan beri satranç, soylular arasındaki popülerliğinden dolayı “kraliyet oyunu” olarak biliniyor. Kurallar ve set tasarımı, her ikisi de 19. yüzyılın başlarında bugünün standartlarına ulaşana kadar yavaş yavaş gelişti. Üst sınıflar tarafından tercih edilen bir entelektüel oyalama, 20. yüzyılda profesyonel ve devlet destekli oyuncular resmi olarak tanınan bir dünya şampiyonası unvanı ve giderek daha kazançlı olan turnuva ödülleri için yarışırken, satranç ilgisinde patlayıcı bir artış yaşadı. Organize satranç turnuvaları, posta ile yazışma oyunları ve İnternet satrancı artık dünya çapında erkekleri, kadınları ve çocukları cezbetmekte.

SATRANÇTA ROK NEDİR? Satrançta rok, şah ve kalenin özel bir hareketidir. Eğer şah ve kale başlangıçtan itibaren hiç oynamamışsa, şahın geçtiği yeri bir taş tehdit etmiyorsa veya şah çekilmiyorsa, rok atılabilir. Rok atarken şah kaleye iki adım yaklaşır, kale şahın üstünden atlar ve yanına gelir. TAŞLAR SATRANÇ TAHTASINA NASIL DİZİLİR? Taşlar satranç tahtasında ilk iki sıraya dizilir. İkinci sırada piyonlar bulunur. Köşelerde kaleler, yanlarında atlar, onların yanlarında filler olur. Vezir her zaman kendi renginde olmalıdır. Şah da onun yanına dizilir. SATRANÇTA GEÇERKEN ALMA NEDİR? Satrançta geçerken alma, piyonun ilk çıkışta iki çıkma kuralına göre, yanına gelen taşın onu almasıdır. Piyon iki çıkarken, geçtiği karede olduğu varsayılarak yenebilir. SATRANÇTA KALENİN İŞLEVİ NEDİR? Kaleler oldukça güçlü taşlardır. Düz hareket eder ve önünde boşluk oldukça gidebilir. İlk dizilişte köşelerde olduğu, önünde ve yanında taşlar olduğu için oyuna girmesi daha zordur.Aynı zamanda rok hamlesi için kullanılabilir. Bu hamleyle kalenin daha rahatça oyuna girmesi sağlanır. SATRANÇTA ATIN İŞLEVİ NEDİR? Satrançta at, diğer taşların aksine düz bir hareket yapmaz. Atı diğer taşlardan ayıran iki özelliği vardır. Birincisi L şeklinde hareket eder, ikincisi önünde, sağında, solunda taş olsun ya da olmasın taşların üzerinden atlayabilir. Bu sayede bazen açılamayacak konumları açmaya yarar. Atlar ilerledikçe daha kuvvetli hale gelir.

SATRANÇTA FİLİN İŞLEVİ NEDİR? Satrançta fil çapraz giden bir taştır. Önü açık oldukça çapraz olarak her yere gidebilir. Filin kaleden daha az değerli olmamasının sebebi de, çaprazların, dikey ya da yataylar kadar uzun olmamasıdır. SATRANÇTA VEZİRİN ÖNEMİ NEDİR? Satrançta vezir, hareket kabiliyeti bakımından en önemli taştır. Hatta başlangıç konumundayken bile, önü açıksa birçok yeri kontrol edebilmektedir. Çok kıymetli bir taş olduğu için, oyunda bir sürü taş varken oyuna çıkarmak tehlikelidir. SATRANÇTA ŞAHIN ÖNEMİ NEDİR? Şah, satrançtaki en önemli taştır. Çünkü mat olduğumuz zaman oyunu kaybederiz. Bu yüzden korunma ihtiyacı duyar. Oyunun başında birçok taş oyundayken şahı mat etme ihtimali daha yüksek olduğu için, şah sürekli saklanma ihtiyacı duyar. Taşlar azaldıkça şah oyuna dahil olur ve oyunda aktif rol oynar. Rok hareketiyle de kale ile yer değiştirebilir. Bunun dışında tek kare olarak istediği yere gidebilir. PİYON NASIL HAREKET EDER? Satrançta piyon oyuna renk katan bir taştır ve 8 tanedir. Başlangıçta isteğe göre iki kare gidebilir. Piyonlar düz gitmesine rağmen çaprazında olan taşı yerler. Bunun dışında ilk baştaki iki çıkışa göre geçerken alma hareketi olabilir. Piyon son yataya ulaştığı zaman şah dışında istediği taşa dönüşebilir.