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64 MP kameralı sahip Realme XT duyuruldu

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TEKNOLOJİ  | 30.08.2019 09:09 | Son Güncelleme

Dünyada ilk defa kullanılan teknolojiler Çinlilerden gelmeye devam ediyor. Apple ve Samsung gibi devleri teknolojik gelişim konusunda geride bırakan firmalara bugün Realme eklendi. Realme firması, dünyanın ilk 64 Megapiksel kamerasına sahip olan telefonunu tanıttı.

64 MP kameralı sahip Realme XT duyuruldu

6.4 inç büyüklüğünde Super AMOLED ekran ile gelen telefon, gücünü Qualcomm’un Snapdragon 712 yonga setinden alıyor. 4 GB, 6 GB ve 8 GB RAM seçenekleri ile gelen telefon, 64 GB ve 128 GB dahili depolama birimlerine sahip. Bu depolama alanı microSD kartlar ile arttırılabiliyor. Gelelim telefonun en can alıcı noktası kameraya.

Telefonda; 64 Megapiksel + 8 Megapiksel + 2 Megapiksel + 2 Megapiksel olmak üzere dörtlü arka kamera kurulumu yer alıyor. Telefonun ön bölümünde ise 16 Megapiksellik kamera yer alıyor. 20W hızlı şarj desteği ile gelen telefonda 4.000 mAh kapasiteli batarya yer alıyor.

Android 9.0 Pie tabanlı ColorOS 6.0.1 ile kutusundan çıkan telefonda ekrana gömülü parmak izi okuyucusu ve 3.5mm kulaklık girişi yer alıyor. Eylül ayında satışa sunulacak olan telefonun maalesef ki henüz fiyatı hakkında bir açıklama yapılmadı.

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Anahtar Kelimeler:
realme xt 64 mp kamera

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