Milyonların izlediği komedyen yapay zeka çıktı! 3 haftada 375 bin takipçiye ulaşmıştı

Yapay zekayla hazırlanan videolar artık neredeyse tüm sosyal medya platformlarında karşımıza çıkıyor. Üstelik bazı içeriklerde görüntülerin gerçek mi yoksa yapay zeka ürünü mü olduğunu ayırt etmek oldukça zor. Bunun son örneklerinden biri de kısa sürede sosyal medyada fenomen haline gelen Tiffany Sloan oldu.

Stand-up videolarıyla dikkat çeken Sloan'ın aslında yapay zeka araçlarıyla oluşturulmuş sanal bir karakter olduğu ortaya çıktı. Videolarda esprilere gülen seyircilerin de gerçek olmadığı anlaşılırken, Sloan'ın kullandığı bazı esprilerin gerçek komedyenlerden alındığı iddia edildi.

3 HAFTADA 375 BİN TAKİPÇİ TOPLADI

Tiffany Sloan adına açılan hesap, 11 Eylül'de stand-up videoları paylaşmaya başladı. Yaklaşık üç hafta gibi kısa bir sürede 75'e yakın video yayımlayan hesap, 375 binden fazla takipçiye ulaştı.

Yapay zekayla oluşturulan videoların bazıları milyonlarca kez izlenirken, bir stand-up videosu iki haftadan kısa sürede 7 milyon görüntülenmeyi geçti.

Videolarda Sloan, seyircilerin karşısına çıkan gerçek bir stand-up komedyeni gibi görünüyordu. Farklı kıyafetlerle sahneye çıkan karakter esprilerini anlatıyor, karşısındaki yapay seyirciler ise kahkahalarla karşılık veriyordu.

GERÇEK KOMEDYEN VİDEOYU GÖRÜNCE FARK ETTİ

Sanal komedyen hakkındaki asıl tartışma ise 3 Ekim'de başladı. Komedyen George Brett Olson, Tiffany Sloan'ın videolarından biriyle kendi stand-up performansını karşılaştırdığı bir paylaşım yaptı. Olson, kendi gösterisinde kullandığı bir esprinin yapay zeka karakterinin videosunda yeniden kullanıldığını öne sürdü. Karşılaştırmada yalnızca esprinin değil, komedyenin sahnedeki görünümü ve kıyafetinin de benzer biçimde yeniden oluşturulduğu dikkat çekti.

Olson'a göre olay yalnızca kendisiyle de sınırlı değildi. Komedyen, başka stand-up sanatçılarının esprilerinin de yapay zeka karakterleri kullanılarak yeniden üretildiğini iddia etti.

AYNI ESPRİLER FARKLI YAPAY ZEKA KARAKTERLERİYLE ÜRETİLİYOR İDDİASI

Olson'ın bir diğer iddiası ise aynı yöntemin farklı sanal karakterlerde de kullanıldığı yönünde oldu. Komedyene göre gerçek stand-up gösterilerinden alınan içerikler, farklı görünümlere sahip yapay zeka kadınları üzerinden yeniden hazırlanarak sosyal medyada paylaşılıyor.

Üretken yapay zeka araçları, aynı karakteri farklı kıyafetler ve sahnelerle kısa sürede yeniden oluşturmayı mümkün hale getiriyor. Böylece aynı veya benzer içeriklerin çok sayıda farklı versiyonu hazırlanabiliyor. Hesabın ise kim tarafından yönetildiği henüz belli değil.