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657. Kırkpınar Yağlı Güreşleri başlıyor! Kırkpınar Yağlı Güreşleri hangi kanalda yayınlanacak? (Canlı İzle)

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 13.07.2018 09:25 | Son Güncelleme

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başlıyor. Bu sene 657.si düzenlenecek Kırkpınar Yağlı Güreşleri için dün Edirne'de kortej düzenlendi. 2 binin üzerinde pehlivanın güreşeceği er meydanında altın kemere kim ulaşacak merakla bekleniyor. Sporseverlerin merakla beklediği ve 13-14-15 Temmuz tarihlerinde yapılacak Kırkpınar yağlı güreşleri hangi kanaldan yayınlanacak merak ediliyor. İşte 657. Kırpınar yağlı güreşleri detayları...

657. Kırkpınar Yağlı Güreşleri başlıyor! Kırkpınar Yağlı Güreşleri hangi kanalda yayınlanacak? (Canlı İzle)

Tarihi Kırkpınar yağlı güreşleri bugün başlıyor. Edirne'de bu sene 657. si düzenlenecek Kırkpınar yağlı güreşleri için dün bir kortej düzenlendi. Çorlu'daki tren kazası nedeniyle güreşlerin değişmez ögesi davul ve zurna, kortejde yer almadı. Edirne'de bugün başlayacak ve 3 gün sürecek 657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, 59'u altın kemer için olmak üzere yaklaşık 2 bin pehlivan er meydanına çıkacak. Türk güreşinin en büyük organizasyonu olarak kabul edilen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri hangi kanaldan yayınlanacak merak ediliyor. İşte detaylar...

KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ HANGİ KANALDAN YAYINLANACAK?

Bu yıl 657'ncisi düzenlenecek ve Sarayiçi'nde üç gün sürecek güreşlerde, 59'u altın kemer için olmak üzere yaklaşık 2 bin üzerinde pehlivan er meydanına çıkacak. Bu yıl 657.si düzenlenen Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 13, 14 ve 15 Temmuz'da canlı yayınla DMAX ekranlarında olacak. Kırkpınar Yağlı Güreşleri bugün 18.30'da başlıyor. DMAX canlı yayın bağlantısı, uydu frekansları ile digital platformlardaki kanal numarası haberimizde.

DMAX Canlı Yayın

D-MAX UYDU FREKANSLARI VE PLATFORMLARDAKİ KANAL NUMARASI

UYDU ADI : TÜRKSAT 4A
ALIŞ FREKANSI : 12.015 MHZ
POLARİZASYON : YATAY (H)
SEMBOL HIZI : 27.500 MS/S
FEC DEĞERİ : 5/6

Digitürk: Kanal 49
D-Smart: Kanal 46
Fil-Box: Kanal 31
Kablo TV: HD:47, SD:931
Tivibu: Kanal 62
TV+: Kanal 39
Vodafone TV: Kanal 50

KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ TARİHİ

Tarihi kaynaklara göre Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başlangıcı, Rumeli'nin fethini gerçekleştirecek akıncıların öncü kuvvetlerini oluşturan 40 namlı askerin, mola zamanlarında hem eğlenmek hem de kuvvetten düşmemek için bir anlamda idman saydıkları güreşe tutuşmalarına dayanır.

Şu anda Yunanistan'ın topraklarında kalan Simavina'da (Samona) mola sırasında Ali ve Selim adındaki iki kardeş, saatlerce güreşmesine rağmen yenişemez. Israrla birbirini kündeye getirmek üzere verdikleri mücadelede her ikisi de oldukları yerde canlarını verir.

Akıncılar iki kardeşi bir söğüt ağacının altına defnederek, vazifeleri gereği yollarına devam eder. Yıllar sonra akıncılar, arkadaşlarının mezarını ziyaret için gittiklerinde, iki pehlivanın mezarlarının bulunduğu yerde bir pınar görürler ve burası bundan sonra "Kırkpınar" olarak anılır.

Edirne'yi fetheden 1. Murat'ın güreşçiler tekkesi kurması sonrası, dönemin başkenti Edirne'de her yıl güreş yapılması gelenek haline geldi.

Osmanlı-Rus Savaşı, Balkan Savaşı ve 1. Dünya Savaşı sırasında kesintiye uğrayan organizasyon, geçmişte Kırkpınar ağaları tarafından düzenlenirken, 1946 yılından bu yana Edirne Belediyesinin organizasyonunda gerçekleştiriliyor

Son 10 yılın şampiyonları
Başpehlivanlık unvanını en uzun süre elinde tutan güreşçi Kel Aliço'dur ve peş peşe tam 26 yıl (!) boyunca Kırkpınar Başpehlivanı olmuştur. 1922 yılında vefat eden rekortmen, sert güreşleri nedeniyle "Gaddar Aliço" lakabıyla da bilinir. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde son 10 yılın şampiyonları ise şöyle:

2007 Recep Kara

2008 Recep Kara

2009 Mehmet Yeşil Yeşil

2010 Mehmet Yeşil Yeşil

2011 Ali Gürbüz

2012 Ali Gürbüz

2013 İsmail Balaban

2014 Fatih Atlı

2015 Orhan Okulu

2016 Recep Kara

2017 İsmail Balaban

KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİNDE GEÇEN TERİMLER VE ANLAMLARI

KIRKPINAR AĞASI
Tüm organizasyonu Kırkpınar ağaları düzenler. Pehlivanları çağıran, yarışmaları düzenleyen, konukları ağırlayan, yemekten konaklamaya, ödüllerden güvenliğe kadar her şey ağaların sorumluluğundadır.

PEHLİVAN VE BAŞPEHLİVAN NEDİR?
Güreşçilere “güçlü, yapılı” anlamında pehlivan denir. 3 gün süren turnuva sonucunda kazanan güreşçi de başpehlivan unvanını kazanır ve kendisine altın kemer takılır.

CAZGIR NEDİR?
Yağlı güreşin en önemli özelliklerinden bir diğeri ise müsabakaların müzik ve dua eşliğinde yapılmasıdır. Cazgır adı verilen ve bir nevi spiker görevini üstlenen sunucu, rakip pehlivanları er meydanına çağırırken adlarını, memleketlerini ve hünerlerini maniler ile anlatır. Cazgır, pehlivanları seyircilere takdim ettikten sonra ise şu ünlü sözlerle devam eder: "İki yiğit çıkmış meydane, ikisi de birbirinden merdane..."

Cazgır, duasını tamamladıktan sonra ise pehlivanlar davulların, zurnaların ve nağmelerin eşliğinde peşreve başlarlar. Pehlivanların başlayacak olan mücadeleye hazırlanmasını sağlayan peşrevi, ahenkli bir şekilde yapılan ısınma hareketleri gibi düşünebiliriz. Pehlivanlar, 3 adım ileri 3 adım geri yürüyerek yere çöküyorlarsa, peşrev başlamıştır. Ünlü "Haydi bre pehlivan!" nidasını duyduğunda ise gözlerini dört aç; çünkü güreş başlamış demektir.

KİSPET NEDİR?
Yağlı güreşte pehlivanların ekipmanı kispet adı verilen ve manda, dana ve malak derisinden yapılan pantolondur. Kipetin dört parmak genişliğindeki bel kısmına ise kasnak denir. Kispetin bel ve paça kısımlarının sıkı bağlanması gerekir ve kispetin düzgün bağlanmaması karşılaşmayı kaybetmeye neden olabilir.
Kispetin çıkması veya yırtılması ise doğrudan malubiyet sebebidir ve bu şekilde karşılaşmayı kazanmaya- evet doğru tahmin ettiniz- kispet çıkarmak denir.

ZEMBİL NEDİR?
Güreş bittiğinde, kispet yağlanarak bir sonraki güreşe kadar zembil adı verilen sepete konur. Zembile dair dikkat etmeniz gereken bilgi ise zembilin duvara asılması durumudur. Bir pehlivan güreşi bırakacaksa, zembilini duvara asarak bir daha güreşemeyeceğini duyurmuş olur.

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