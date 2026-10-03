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66 yıl önce 'kıyamet' tarihi verdiler! Bilimsel makaleye göre sayılı gün kaldı

1960 yılında yayımlanan eski bir bilimsel makale, başlığı nedeniyle yıllar sonra yeniden gündeme geldi. Fizikçi Heinz von Foerster ve çalışma arkadaşlarının hazırladığı makalede kıyamet günü tarihi verildi. İşte 66 yıl önce açıklanan kıyamet tarihi...

66 yıl önce 'kıyamet' tarihi verdiler! Bilimsel makaleye göre sayılı gün kaldı
Gökçen Kökden

Fizikçi Heinz von Foerster ve çalışma arkadaşlarının hazırladığı makale tarih yaklaştıkça tekrar gündeme geldi. Makalede kıyamet günü 13 Kasım 2026 Cuma olarak geçiyor.

Ancak başlıktaki “kıyamet” ifadesi gerçek anlamda dünyanın sonunu anlatmıyordu. Araştırmacılar, dünya nüfusunun geçmişteki artış hızını matematiksel bir modelle geleceğe taşıdıklarında ilginç bir sonuçla karşılaşmıştı.

MATEMATİKSEL MODEL 2026'YI GÖSTERDİ

66 yıl önce kıyamet tarihi verdiler! Bilimsel makaleye göre sayılı gün kaldı 1

Araştırmacılar, milattan sonraki ilk yıllardan 1958'e kadar olan dünya nüfusu tahminlerini kullanarak nüfusun gelecekte nasıl değişebileceğini hesapladı.
O dönemde dünya nüfusu hızla artıyordu. Ekip de bu artışın aynı şekilde devam edeceğini varsayarak modeli geleceğe doğru uzattı.

Hesaplamaya göre dünya nüfusu 2026 yılı civarında matematiksel olarak sonsuza ulaşıyordu. Başka bir ifadeyle model bu noktada bir "tekillik" üretiyordu. Makaledeki 13 Kasım 2026 tarihinin özellikle seçilmesinin ise daha eğlenceli bir nedeni olduğu düşünülüyor. Çünkü 13 Kasım, çalışmanın başındaki isim Heinz von Foerster'ın doğum günüydü.

Foerster, daha sonra yaptığı açıklamada bu noktayı "kıyamet günü" olarak tanımlamış ve nüfusun teorik olarak sonsuza ulaşmasını esprili bir dille anlatmıştı.

GERÇEKTEN 13 KASIM'DA BİR ŞEY OLACAK MI?

66 yıl önce kıyamet tarihi verdiler! Bilimsel makaleye göre sayılı gün kaldı 2

Hayır, kıyamet kopmayacak. Çalışmanın amacı 13 Kasım 2026'da dünyanın sonunun geleceğini öngörmek değildi.

Foerster'ın da dünya nüfusunun gerçekten sonsuza ulaşacağına inanmadığı belirtiliyor. Çalışma, sınırlı kaynaklara sahip bir gezegende nüfusun sürekli aynı hızla artamayacağına dikkat çekmek amacı taşıyordu.

Nitekim makale yayımlandıktan sonra kullanılan matematiksel yöntem bilim dünyasında tartışmalara da yol açtı. Bazı araştırmacılar, geçmişteki nüfus artışının aynı biçimde geleceğe taşınmasının gerçekçi olmadığını savundu.

NÜFUS ARTIŞI ZATEN YAVAŞLADI

Aradan geçen yıllarda dünya nüfusunun artış biçimi de önemli ölçüde değişti. Ülkelerin gelişmesi, yaşam koşullarının değişmesi ve doğurganlık oranlarının düşmesiyle 1960'lardaki hızlı artış devam etmedi.

Güncel BM projeksiyonlarına göre dünya nüfusunun 2080'li yıllarda yaklaşık 10 milyar civarında zirveye ulaşması bekleniyor. Dolayısıyla 1960 tarihli makaledeki 13 Kasım 2026, gerçek bir kıyamet tarihi değil. Eski nüfus verilerinin matematiksel olarak geleceğe uzatılması sonucunda ortaya çıkan teorik bir tarih.

Hatta makalenin yazarları da matematiksel modellerin mevcut verilerin çok ötesine taşındığında ne kadar sıra dışı sonuçlar üretebileceğine dikkat çekmişti.

Kısacası internette yeniden gündeme gelen “13 Kasım 2026 kıyamet günü” iddiası kulağa ürkütücü gelse de arkasında gerçek bir kıyamet öngörüsü değil, 66 yıl önce hazırlanmış bir nüfus modeli bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
bilim kıyamet
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