Gökyüzü göle indi: Barajda kartpostallık manzara büyüledi

Selim ilçesi sınırlarında yüksek rakımda yer alan Bayburt Baraj Gölü, sonbaharın kendine özgü görüntüleriyle ziyaretçilerine farklı manzaralar sunuyor. Göl yüzeyinin sakin olduğu anlarda gökyüzündeki bulutların suya yansıması, adeta gölün üzerinde ikinci bir gökyüzü oluşmuş izlenimi verdi.

"GÖKYÜZÜ VE SU AYNI KAREDE BULUŞTU"

Özellikle bulutların yoğunlaştığı saatlerde ortaya çıkan beyaz ve kırmızı bulutların gökyüzüyle birlikte göl yüzeyine yansıması, doğanın adeta kendi fotoğrafını çektiği görüntüler oluşturdu.

Gölün durgun yüzeyinde oluşan yansımalar ise balık tutmak için bölgeye gelen vatandaşlara adeta görsel şölen sunuyor. Gökyüzünün suyla buluştuğu anlar, kameralara yansıdı.

"DOĞANIN SESSİZLİĞİNDE KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER"

Yaklaşık bin 800 rakımda bulunan Bayburt Baraj Gölü, özellikle sonbahar mevsiminde çevresindeki doğayla birlikte farklı bir görünüme kavuşuyor. Rüzgarın azalmasıyla sakinleşen göl yüzeyi, bulutları adeta bir ayna gibi yansıtıyor.

Gökyüzü ile gölün birbirinden ayırt edilemediği anlarda ortaya çıkan görüntüler, bölgenin doğal güzelliklerini bir kez daha gözler önüne serdi. Bulutların suya yansımasıyla oluşan manzara, görenleri mest ederken Bayburt Baraj Gölü'nde adeta gökyüzü suya indi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır