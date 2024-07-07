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663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan belli oldu

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
07.07.2024 20:03
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Edirne'de 663'üncüsü düzenlenen Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı, Mustafa Taş'ı yenen Yusuf Can Zeybek kazandı. Zeybek, başpehlivanlığı üst üste ikinci kez kazanmış oldu.

663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan belli oldu

Edirne'de bu yıl 663'üncüsü düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanlık güreşleri çekişmeli müsabakalara sahne oldu. Finale gelene kadar Ali Gürbüz ve Orhan Okulu gibi favori isimlerin elendiği güreşlerin çoğunluğu puan alanın kazandığı uzatmalara gitti.

AA-20240707-35083597-35083596-663_TARIHI_KIRKPINAR_YAGLI_GURESLERINDE_BASPEHLIVANLIGI_YUSUF_CAN_ZEYBEK_KAZANDI

Sarayiçi Er Meydanı'nda final güreşinden önce gerçekleştirilen yarı final müsabakalarında Serhat Gökmen'i yenen 2022 başpehlivanı Mustafa Taş ve Hüseyin Gümüşalan'ı yenen 2023 yılı başpehlivanı Yusuf Can Zeybek karşılaştı.

AA-20240707-35083597-35083595-663_TARIHI_KIRKPINAR_YAGLI_GURESLERINDE_BASPEHLIVANLIGI_YUSUF_CAN_ZEYBEK_KAZANDI

Mustafa Taş ile Yusuf Can Zeybek arasındaki maç karşılıklı hareketlerle geçti. Maçın 20'nci dakikasında Mustafa Taş'a, hakem heyeti tarafından pasif güreştiği için birinci ihtarı verildi. Puanlama güreşine kalan müsabakanın 50'inci dakikasında Mustafa Taş'ı yenen Yusuf Can Zeybek, Türkiye Başpehlivanı oldu.

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