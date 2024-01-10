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  4. 7-1'lik Fenerbahçe hezimeti istifayı getirdi! Konyaspor teknik direktörü Hakan Keleş: Yakışmadı!

7-1'lik Fenerbahçe hezimeti istifayı getirdi! Konyaspor teknik direktörü Hakan Keleş: Yakışmadı!

10.01.2024 22:53 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe sahasında konuk ettiği Konyaspor'u 7-1 mağlup ederken, karşılaşmanın ardından Konyaspor teknik direktörü Hakan Keleş istifa kararı aldı. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta mücadelesinde deplasmanda Fenerbahçe'ye 7-1 yenilen TÜMOSAN Konyaspor'un teknik direktörü Hakan Keleş maç sonu istifa kararı aldı.

"GEREĞİNİZ YAPARIM"

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Maçın ardından konuşan Keleş çok üzgün olduğunu söylerken "Konyaspor camiasından özür diliyorum. Çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Başkanla konuşacağım. Gereğini yaparım." dedi.

"YAKIŞMADI"

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7-1'lik skoru hazmedemediğini söyleyen Keleş, "Yakışmadı. Ne bana, ne Konyaspor'a. Hazmedemiyorum. Sorumluluk bana ait. Özür diliyorum. Maçla ilgili konuşmak istemiyorum. Gereği neyse yapacağım." ifadelerini kullandı.

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