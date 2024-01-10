7-1'lik Fenerbahçe hezimeti istifayı getirdi! Konyaspor teknik direktörü Hakan Keleş: Yakışmadı!

Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta mücadelesinde deplasmanda Fenerbahçe'ye 7-1 yenilen TÜMOSAN Konyaspor'un teknik direktörü Hakan Keleş maç sonu istifa kararı aldı.

"GEREĞİNİZ YAPARIM"

Maçın ardından konuşan Keleş çok üzgün olduğunu söylerken "Konyaspor camiasından özür diliyorum. Çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Başkanla konuşacağım. Gereğini yaparım." dedi.

"YAKIŞMADI"

7-1'lik skoru hazmedemediğini söyleyen Keleş, "Yakışmadı. Ne bana, ne Konyaspor'a. Hazmedemiyorum. Sorumluluk bana ait. Özür diliyorum. Maçla ilgili konuşmak istemiyorum. Gereği neyse yapacağım." ifadelerini kullandı.





