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  4. 7 Aralık 2021 Salı reyting sonuçları! Hangi yapım reytinglerde birinci oldu?

7 Aralık 2021 Salı reyting sonuçları! Hangi yapım reytinglerde birinci oldu?

08.12.2021 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

7 Aralık 2021 Salı gününün reyting sonuçları açıklandı. Destan, Evlilik Hakkında Her Şey, Masumlar Apartmanı ve MasterChef Türkiye gibi yapımlar ekrana geldi. TİAK, Total, AB ve ABC olarak ilk 10’a giren dizi, film ve programların reytinglerini paylaştı.

7 Aralık 2021 Salı reyting sonuçları! Hangi yapım reytinglerde birinci oldu?

7 Aralık Salı günü yayınlanan dizi, film ve programların reyting sonuçları belli oldu. ATV’de Destan, Esra Erol'da, Müge Anlı ile Tatlı Sert, FOX TV'de Evlilik Hakkında Her Şey, Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, TRT1'de Masumlar Apartmanı, TV8'de MasterChef Türkiye gibi yapımlar, reytinglerde üst sıraları zorladı.

7 ARALIK 2021 SALI REYTİNG SONUÇLARI

7 Aralık tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

AB’de 1. sırada “Masumlar Apartmanı”, 2. sırada “Evlilik Hakkında Her Şey”, 3. sırada ise “Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber” yer aldı.

Total’de ise 1. sırada ATV’de izleyici ile buluşan “Destan”, 2. sırada ATV’de ekrana gelen “Esra Erol’da”, 3. sırada ise Fox’ta yayınlanan “Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber” yer aldı.

7 Aralık 2021 Salı reyting sonuçları! Hangi yapım reytinglerde birinci oldu?

Not: TİAK’ın aldığı karar nedeniyle reyting sonuçlarının detaylarını ve ilk 100 program sıralamasını yayınlayamıyoruz.

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