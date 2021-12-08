7 Aralık 2021 Salı reyting sonuçları! Hangi yapım reytinglerde birinci oldu?

7 Aralık Salı günü yayınlanan dizi, film ve programların reyting sonuçları belli oldu. ATV’de Destan, Esra Erol'da, Müge Anlı ile Tatlı Sert, FOX TV'de Evlilik Hakkında Her Şey, Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, TRT1'de Masumlar Apartmanı, TV8'de MasterChef Türkiye gibi yapımlar, reytinglerde üst sıraları zorladı.

7 ARALIK 2021 SALI REYTİNG SONUÇLARI

7 Aralık tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

AB’de 1. sırada “Masumlar Apartmanı”, 2. sırada “Evlilik Hakkında Her Şey”, 3. sırada ise “Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber” yer aldı.

Total’de ise 1. sırada ATV’de izleyici ile buluşan “Destan”, 2. sırada ATV’de ekrana gelen “Esra Erol’da”, 3. sırada ise Fox’ta yayınlanan “Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber” yer aldı.

Not: TİAK’ın aldığı karar nedeniyle reyting sonuçlarının detaylarını ve ilk 100 program sıralamasını yayınlayamıyoruz.



