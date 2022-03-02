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7 aylık aşkıyla 1 hafta önce evlenen Gökçe Bahadır'ın hamile olduğu iddia edildi

02.03.2022 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

7 aydır aşk yaşayan Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy, 25 Şubat'ta nikah masasına oturdu. Sadece yakın çevresinin katıldığı bir düğünle evlenen Bahadır'ın hamile olduğu iddia edildi.

FOX TV'de yayınlanan Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde başrol oynayan Gökçe Bahadır, ikinci kez nikah masasına oturdu. 2012 yılında Ali Sunal ile bir yıllık evliliğini noktalayan Bahadır, 7 aydır birlikte olduğu müzisyen Emir Ersoy ile geçen hafta dünyaevine girdi. Alaçatı'da evlenen Bahadır'la ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

ANNE Mİ OLUYOR?

  1. Sayfa'da yer alan habere göre, 14 Şubat'ta evlilik teklifi aldıktan sonra apar topar nikah masasına oturan Gökçe Bahadır'ın hamile olduğu iddia edildi. Çiftten hamilelik iddiasına henüz bir cevap gelmedi.

ÇOCUK SİNYALİ VERMİŞTİ

Düğünden 5 gün önce basın mensuplarıyla sohbet eden Gökçe Bahadır, "Çocuk düşünüyor musunuz?" sorusuna "Çocuk istiyorum. Anne olmayı isterim. Hayırlısı olsun. Kısmet neyse o olur. Onun bir planı olmaz. Olursa da ne güzel olur" cevabını vermişti.

BALAYINI ERTELEDİLER

Alaçatı'da yakın arkadaşlarının ve ailelerin katıldığı bir düğünle nikah masasına oturan Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy'un nikah şahitliğini Ahmet Koraltürk, Gülay Sütçü, Tuğba Ebren ve Cansu Tosun yaparken Emir Ersoy'un şahitleri ise Kenan Doğulu, Volkan Öktem, Eylem Pelit ve Veli Çelik üstlendi. Bahadır'ın dizisi devam ettiği için çift balayını ilerleyen tarihlerde yapacak.


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Anahtar Kelimeler:
Gökçe Bahadır
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