7 bin TL'lik elektrik faturasını paylaşan İdo Tatlıses'in karısı Yasemin Şefkatli diğer faturayı hatırlattı

Düğün için toplamda 1.5 milyon TL harcayan İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses 7 bin TL'lik elektrik faturasına isyan etti. Sosyal medya hesabından faturasını paylaşan ünlü şarkıcı "Böyle ölmem füze atın" ifadelerini kullandı.

İdo Tatlıses daha sonra ise bir paylaşım daha yaptı ve "Var mı başka fatura?" diye sordu. İdo Tatlıses'in paylaşımına karısı Yasemin Şefkatli tepkisiz kalmadı.

İbrahim Tatlıses'in gelini fenomen Şefkatli eşine "Bekle daha doğal gaz faturası var canım" yanıtını verdi.

Yeşim Salkım, Gülse Birsel ve Seray Sever de daha önce faturalarını paylaşarak zamlara isyan etmişti.

