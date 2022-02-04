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7 bin TL'lik elektrik faturasını paylaşan İdo Tatlıses'in karısı Yasemin Şefkatli diğer faturayı hatırlattı

04.02.2022 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İbrahim Tatlıses'in şaşalı bir törenle evlenen oğlu İdo Tatlıses elektrik faturasını paylaşmıştı. 7 bin TL'lik faturanın şokunu atlatamayan İdo Tatlises'e karısı Yasemin Şefkatli diğer faturayı hatırlattı.

7 bin TL'lik elektrik faturasını paylaşan İdo Tatlıses'in karısı Yasemin Şefkatli diğer faturayı hatırlattı

Düğün için toplamda 1.5 milyon TL harcayan İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses 7 bin TL'lik elektrik faturasına isyan etti. Sosyal medya hesabından faturasını paylaşan ünlü şarkıcı "Böyle ölmem füze atın" ifadelerini kullandı.

İdo Tatlıses daha sonra ise bir paylaşım daha yaptı ve "Var mı başka fatura?" diye sordu. İdo Tatlıses'in paylaşımına karısı Yasemin Şefkatli tepkisiz kalmadı.

7 bin TL elektrik faturası geldi! İdo Tatlıses isyan etti7 bin TL elektrik faturası geldi! İdo Tatlıses isyan etti

İbrahim Tatlıses'in gelini fenomen Şefkatli eşine "Bekle daha doğal gaz faturası var canım" yanıtını verdi.

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Yeşim Salkım, Gülse Birsel ve Seray Sever de daha önce faturalarını paylaşarak zamlara isyan etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
İdo Tatlıses Yasemin Şefkatli
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