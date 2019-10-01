7. Boğaziçi Film Festivali’nde yarışacak filmler belli oldu!

Toplantının açılış konuşmasını yapan Festival Başkanı Ogün Şanlıer sözlerine hem yerli sinemanın hem de uluslararası sinemanın önemli ve usta isimlerine İstanbul’da evsahipliği yapmaktan duydukları mutluluğu dile getirerek başladı. Festivalin bu yılki sloganının ‘İstanbul’un Festivali‘ olduğunun altını çizen Şanlıer, festivale bu yıl ulusal uzun metraj yarışması için 58 filmin başvurduğunu dile getirdi. Eric Toledano ve Olivier Nakache ikilisinin yönettiği, başrolde ünlü oyuncu Vincent Cassel’in yer aldığı “The Specials” filmi 18 Ekim açılış töreninin hemen ardından gösterilecek. 9 film Altın Yunus Ödülleri için yarışıyor Bu yılın önemli yerli yapımlarının bir araya geldiği, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda bir film 100.000 TL değerindeki Altın Yunus ödülünü kazanacak. Mahmut Fazıl Coşkun’un başkanı olduğu ve oyuncu Cemre Ebuzziya, senarist, sanat yönetmeni ve fotoğrafçı Ebru Ceylan, yazar Mustafa Çiftçi ile oyuncu Nalan Kuruçim’den oluşan Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jürisi yılın en iyi yerli filmini seçecek. Festivalde bu yıl 9 film jüri karşısına çıkacak ve Burak Çevik’in “Aidiyet”, Semih Kaplanoğlu’nın “Bağlılık-Aslı”, Murat Pay’ın “Dilsiz”, Seyid Çolak’ın “Kapan” Nazif Tunç’un “Karınca”, Olgun Özdemir’in “Kızım Gibi Kokuyorsun”, Eylem Kaftan’ın “Kovan” Cenk Ertürk’ün “Nuh Tepesi”, ve Cihan Sağlam’ın “Uzun Zaman Önce” isimli filmleri yarışacak.

Bu filmlerden “Dilsiz”, “Kapan” ve “Kızım Gibi Kokuyorsun” filmleri Türkiye Prömiyerlerini, “Karınca” filmi ise Dünya Prömiyerini 7. Boğaziçi Film Festivali’nde yapacak. Diğer tüm filmlerin ise İstanbul Prömiyerlerinin yapılacağı festivalde, Ahmet Edebali, Osman Subaşı ile Ramazan Arman’dan oluşan FİYAB Jürisi ilk veya ikinci filmini çeken yapımcılar arasından “FİYAB En İyi Yapımcı” ödülünü belirleyecek. Uluslararası Film Yarışması’nda 5 Ödül Boğaziçi Film Festivali Uluslararası Yarışma filmleri de belli oldu. Dünyanın dört bir yanından uluslararası festivallerde dünya prömiyerlerini yapan filmler, En İyi Uluslararası Uzun Metraj Film, En İyi Yönetmen, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu ve Jüri Özel Ödülleri olmak üzere 5 ödül için yarışacaklar. Bu yıl Filipinli yönetmen Brillante Mendoza’nın jüri başkanı olacağı yarışmada, 6.Boğaziçi Film Festivalinde “Screwdriver-Tornavida’’ isimli filmi ile Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışmasındaki En İyi Film ödülünün sahibi olan Bassam Ali Jarbawi, Durban Film Festivali Direktörü Chipo Zhou, birçok ulusal ve uluslararası projede başarı ile yer alan oyuncu Melisa Sözen ve ‘’Aga’’ adlı filmi ile tanınan Milko Lazarov’da yer alıyor. Uluslararası Uzun Metraj Film Jürisi tarafından yapılacak değerlendirme sonucu En İyi Film'e 50 bin TL değerinde para ödülü verilecek.