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7. Boğaziçi Film Festivali’nde yarışacak filmler belli oldu!

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SİNEMA TV  | 01.10.2019 16:28 | Son Güncelleme

18 Ekim’de başlayacak ve 25 Ekim’e kadar devam edecek olan 7. Boğaziçi Film Festivali’nin Basın Toplantısı 1 Ekim Salı günü (bugün) yapıldı.

7. Boğaziçi Film Festivali’nde yarışacak filmler belli oldu!

Toplantının açılış konuşmasını yapan Festival Başkanı Ogün Şanlıer sözlerine hem yerli sinemanın hem de uluslararası sinemanın önemli ve usta isimlerine İstanbul’da evsahipliği yapmaktan duydukları mutluluğu dile getirerek başladı. Festivalin bu yılki sloganının ‘İstanbul’un Festivali‘ olduğunun altını çizen Şanlıer, festivale bu yıl ulusal uzun metraj yarışması için 58 filmin başvurduğunu dile getirdi.

Eric Toledano ve Olivier Nakache ikilisinin yönettiği, başrolde ünlü oyuncu Vincent Cassel’in yer aldığı “The Specials” filmi 18 Ekim açılış töreninin hemen ardından gösterilecek.

9 film Altın Yunus Ödülleri için yarışıyor

Bu yılın önemli yerli yapımlarının bir araya geldiği, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda bir film 100.000 TL değerindeki Altın Yunus ödülünü kazanacak. Mahmut Fazıl Coşkun’un başkanı olduğu ve oyuncu Cemre Ebuzziya, senarist, sanat yönetmeni ve fotoğrafçı Ebru Ceylan, yazar Mustafa Çiftçi ile oyuncu Nalan Kuruçim’den oluşan Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jürisi yılın en iyi yerli filmini seçecek. Festivalde bu yıl 9 film jüri karşısına çıkacak ve Burak Çevik’in “Aidiyet”, Semih Kaplanoğlu’nın “Bağlılık-Aslı”, Murat Pay’ın “Dilsiz”, Seyid Çolak’ın “Kapan” Nazif Tunç’un “Karınca”, Olgun Özdemir’in “Kızım Gibi Kokuyorsun”, Eylem Kaftan’ın “Kovan” Cenk Ertürk’ün “Nuh Tepesi”, ve Cihan Sağlam’ın “Uzun Zaman Önce” isimli filmleri yarışacak.

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Bu filmlerden “Dilsiz”, “Kapan” ve “Kızım Gibi Kokuyorsun” filmleri Türkiye Prömiyerlerini, “Karınca” filmi ise Dünya Prömiyerini 7. Boğaziçi Film Festivali’nde yapacak.

Diğer tüm filmlerin ise İstanbul Prömiyerlerinin yapılacağı festivalde, Ahmet Edebali, Osman Subaşı ile Ramazan Arman’dan oluşan FİYAB Jürisi ilk veya ikinci filmini çeken yapımcılar arasından “FİYAB En İyi Yapımcı” ödülünü belirleyecek.

Uluslararası Film Yarışması’nda 5 Ödül

  1. Boğaziçi Film Festivali Uluslararası Yarışma filmleri de belli oldu. Dünyanın dört bir yanından uluslararası festivallerde dünya prömiyerlerini yapan filmler, En İyi Uluslararası Uzun Metraj Film, En İyi Yönetmen, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu ve Jüri Özel Ödülleri olmak üzere 5 ödül için yarışacaklar.

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Bu yıl Filipinli yönetmen Brillante Mendoza’nın jüri başkanı olacağı yarışmada, 6.Boğaziçi Film Festivalinde “Screwdriver-Tornavida’’ isimli filmi ile Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışmasındaki En İyi Film ödülünün sahibi olan Bassam Ali Jarbawi, Durban Film Festivali Direktörü Chipo Zhou, birçok ulusal ve uluslararası projede başarı ile yer alan oyuncu Melisa Sözen ve ‘’Aga’’ adlı filmi ile tanınan Milko Lazarov’da yer alıyor. Uluslararası Uzun Metraj Film Jürisi tarafından yapılacak değerlendirme sonucu En İyi Film'e 50 bin TL değerinde para ödülü verilecek.

Dünya Sineması Boğaziçi’nde!

Boğaziçi Film Festivali'nin yılın beklenen filmlerinin Türkiye galalarına ev sahipliği yapacağı “Dünya Sineması” bölümünde Brian Welsh’in “Beats”, José Luis Cuerda’nın “Some Time Later”, Sam de Jong’un Berlin Film Festivalinden Kristal Ayı Ödülü alan filmi “Goldie”, Xierzati Yahefu’nun “The Composer”, Juris Kursietis’in Cannes Film Festivali’nde "Director's Fortnight" kategorisinde ses getiren filmi “Oleg”, Bart Freundlich’in Julianne Moore’lu Sundance Film Festivali’nde beğeni toplayan “After The Wedding” ile usta yönetmen Werner Herzog’un dünya prömiyerini 72. Cannes Film Festivalinde yaptığı filmi “Family Romance, LLC” filmleri gösterilecek.

25 ülkeden 83 film!

Türkiye ve dünya sinemasının en iyi ve ödüllü örneklerini sinemaseverlerle buluşturacak olan 7. Boğaziçi Film Festivali, bu yıl 25 ülkeden toplam 83 filme ev sahipliği yapacak.

Boğaziçi Film Festivali yedinci yaşını ustalarla kutluyor!

Boğaziçi Film festivali bu yıl 7. yaşını David Fincher’in bir seri katilin 7 ölümcül günahı işleyenleri kendi yöntemleriyle öldürmesini anlattığı kült filmi “Se7en”, Ingmar Bergman’ın sinema tarihinin en önemli filmlerinden kabul edilen 1957 yılı yapımı “Yedinci Mühür” ve Akira Kurosawa’nın kariyerinin doruk noktası olarak görülen 1954 yapımı “Yedi Samuray” ile kutluyor.

Kim Ki Duk 7. Boğaziçi Film Festivali’nde!

Güney Kore Sineması’nın kendine özgü filmleri ile tanınan öncü yönetmenlerinden sinemanın sessiz nefesi Kim Ki Duk 7. Boğaziçi Film Festivali’nde Onur Ödülü almak için Türkiye’ye geliyor.


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Anahtar Kelimeler:
7. Boğaziçi Film Festivali Ogün Şanlıer Eric Toledano Olivier Nakache

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