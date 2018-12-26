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7 gün boyunca ballı sarımsak yerseniz vücudunuzda ne olur?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 26.12.2018 12:08 | Son Güncelleme

Yemeklere verdiği lezzetin yanı sıra sağlığımıza kattığı faydalar da son derece mükemmeldir. Özellikle çiğ bir şekilde tüketildiğinde güçlü bir ilaç olur. Peki bu doğal şifacıyı 7 gün boyunca balla tüketirseniz ne olur? Gelin hep birlikte detayları öğrenelim...

7 gün boyunca ballı sarımsak yerseniz vücudunuzda ne olur?

Sarımsağı çiğ bir şekilde tükettiğimizde maksimum fayda alırız. Besin kaynağının içinde bulunan allicin maddesi pişirildiğinde dağıldığı için beklenen etkiyi alamayız. Çiğ tüketilmesindeki vurgu bu yüzdendir. En doğru tüketim modeli çiğ sarımsağı minik minik keserek ya da ezerek tüketmektir. Böylelikle allicin maddesini açığa çıkarmış olursunuz.

çiğ sarımsak

Aynı zamanda aç karnına tüketmeniz sağlığınız için daha faydalıdır. Tok karnına yenen sarımsak, vücut tarafından absorbe edilmez. Doğal antibiyotik kaynağı nezle, grip, soğuk algınlığı gibi birçok rahatsızlığın önüne geçer. Özellikle bu kış günlerinde ilaç kullanmayıp gribi hızlı bir şekilde atlatmak ya da hiçbir şekilde hasta olmamak için ballı sarımsak toniğini tüketebilirsiniz. Ballı sarımsak toniğini 7 gün üst üste yemeniz şart.

Nasıl hazırlanır?

ballı sarımsak2
Malzemeler
5 diş soyulmuş sarımsak
Bir su bardağı organik bal
1 yemek kaşığı taze zencefil
1/2 adet limonun suyu
1 tatlı kaşığı organik elma sirkesi

Yapılışı:

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Cam bir kavanoza sarımsakları koyun. Üzerine minik minik doğradığınız zencefilleri, limon suyunu, elma sirkesini ilave edin.

Son olarak bir bardak balı kavanoza boşaltın ve tüm malzemeleri karıştırın.

Hazırladığınız karışımı 24 saat boyunca dinlendirin. Ertesi günden itibaren 7 gün boyunca her sabah aç karnına tüketin.

7 . günün sonunda;

Enerjinizin her zamankinden daha yüksek olduğunu göreceksiniz.

Halsizlik ve boğaz ağrısını ortadan kaldıracaktır.

Bağışıklık sistemini güçlendirecektir.

Mantar enfeksiyonlarıyla mücadele edecektir.

Vücudun toksinlerden kurtulmasına yardımcı olacaktır.

Kolesterol seviyesini düzene sokar.


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