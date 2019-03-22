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7 haneli köyde 14 kişi yaşıyor!

Betül Kurucu Betül Kurucu
YAŞAM  | 22.03.2019 11:26 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıktaki 500 yıllık geçmişe sahip Asmacık köyünde, 7 hanede toplam 14 kişi yaşıyor. Tek geçim kaynağı hayvancılık olan köyde yaşayan 14 kişinin yaşları ise 55 ile 80 arasında. Köy sakinleri, nüfus azlığı nedeniyle imam verilmediğinden yakınırken, köyün desteklenerek iş sahaları açılmasını, tersine göçün başlamasını istiyor.

7 haneli köyde 14 kişi yaşıyor!

Köyün 25 yıldır muhtarlığını yapan Ahmet Coşar (62), Asmacık köyünde 7 hanede 14 kişinin yaşadığını kaydetti. 6'ncı dönem için muhtar adayı olduğunu belirten Ahmet Coşar, "Tek muhtar adayı benim. 500 yıllık tarihe sahip köyümüz. Tek geçim kaynağımız ise hayvancılık. Orman alanlarına zarar verdikleri için keçi yetiştirilmesi yasak. Bu nedenle koyun ya da büyükbaş hayvan yetiştiriliyor. Tarım arazimiz çok az. Zaten orman köyü olduğumuz için ormandan gelen domuz sürüleri ekinlere zarar veriyor. Bu nedenle tarım da yapamıyoruz" dedi.

7 haneli köyde 14 kişi yaşıyor

10 yıl önce köy nüfusunun 160 olduğunu, 65 seçmen bulunduğunu kaydeden Ahmet Coşar, "Şimdi 14 seçmen var. Köyde yaşayanların yaşları 55'in üstü. Genç yok. Nüfus az olduğu için imam yok. Onun için imam istiyoruz. Burada bir işletme olsa gençler burada çalışır. Böylelikle tersine göç başlar. Gençler zaten iş olmadığı için gitti" diye konuştu.

7 haneli köyde 14 kişi yaşıyor

Sandıklı ilçesinde oturan muhtar Ahmet Coşar'ın oğlu Feridun Coşar da "Babam 25 yıldır muhtar. Ben de Sandıklı'da kalıyorum. Köyde bir iş sahası kurulursa pek çok kişi geri dönecektir. Ben de köyüme dönmek istiyorum" diye konuştu.

7 haneli köyde 14 kişi yaşıyor

Köy sakinlerinden Fatma Coşar (70) ise "Köyün nüfusu çok azaldı. Gençler çalışmak için gitti. 5 çocuğum ve 7 torunum var. Hepsi dışarda" dedi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
köy Afyonkarahisar

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