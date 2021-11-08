7 Kasım reyting sonuçları! Benim Hayatım mı, Elbet Bir Gün mü birinci oldu?

7 Kasım 2021 Pazar akşamı Kanal D'de Yargı, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster?, FOX TV'de Elbet Bir Gün, Star TV'de Benim Hayatım, Show TV'de Aziz, TRT 1'de Teşkilat ve TV8'de MasterChef Türkiye yapımlar ekrana geldi. Günlük yayınlanan yapımların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor.

7 KASIM 2021 PAZAR REYTİNG SONUÇLARI

7 Kasım tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada TRT1’de yayınlanan “Teşkilat” 2. sırada Kanal D’de izleyiciyle buluşan “Yargı”, 3.sırada “Yargı” dizisinin özeti yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Yargı”, 2.sırada “Teşkilat” 3.sırada “Yargı” dizisinin özeti yer aldı.

Fox TV’de ilk bölümüyle ekrana gelen “Elbet Bir Gün” dizisi Total’de 10., AB’de ise 8. sırada yer aldı.

Not: TİAK'ın aldığı karar nedeniyle reyting sonuçlarının detaylarını ve ilk 100 program sıralamasını yayınlayamıyoruz.



