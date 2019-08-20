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7. Koğuştaki Mucize filminden yeni tanıtım yayınlandı!

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SİNEMA TV  | 20.08.2019 15:23 | Son Güncelleme

11 Ekim’de vizyona girmek için gün sayan 7. Koğuştaki Mucize’nin yayınlanan yeni tanıtımı, filme dair merakı artırıyor.

7. Koğuştaki Mucize filminden yeni tanıtım yayınlandı!

Başrolünde yakışıklı oyuncu Aras Bulut İynemli’nin yer aldığı, yıldız dolu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken 7. Koğuştaki Mucize filminin büyük ilgi gören ilk tanıtımının ardından yeni tanıtım yayınlandı.

İynemli’nin canlandırdığı Memo karakterinin koğuş koridorlarında görüldüğü anlardan sonra izleyicilerle paylaşılan 2. tanıtımda Memo’nun kızı Ova rolündeki Nisa Sofiya Aksongur’un koğuşun içinde bebeğiyle oynadığı görüntüler küçük kızın gözünden bu duygu yüklü hikayeden ipuçları veriyor.

Mehmet Ada Öztekin’in yönettiği, 11 Ekim’de sinemaseverlerle buluşacak olan 7. Koğuştaki Mucize filminin tanıtımlarında kullanılan ve sosyal medyada beğeni yorumları toplayan müzikler Hasan Özsüt’ün imzasını taşıyor.


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7. Koğuştaki Mucize fragman Aras Bulut İynemli

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