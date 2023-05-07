7 Mayıs reyting sonuçları açıklandı mı? Yargı, Güzel Günler, Kim Milyoner Olmak İster, Survivor gecenin birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları izleyicilerin merak konusu oldu. 7 Mayıs Pazar gününe ilişkin reyting sonuçlarının açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. İşte 7 Mayıs Pazar gününün reyting sonuçları...

7 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

7 Mayıs Pazar gününe ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları her sabah saat 10.00 gibi açıklanıyor. Sonuçlar açıklandığında detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

GEÇEN HAFTANIN (30 NİSAN) REYTİNG SONUÇLARI

Total'de birinci sırada Teşkilat, ikinci sırada Yargı, üçüncü sırada Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.

AB'de ise ilk sırada Yargı, ikinci sırada Teşkilat, üçüncü sırada Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise ilk sırada Yargı, ikinci sırada Teşkilat, üçüncü sırada Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 TESKILAT TRT 1

2 YARGI KANAL D

3 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

4 SURVIVOR TV8

5 TESKILAT (OZET) TRT 1

6 YARGI (OZET) KANAL D

7 ATV ANA HABER ATV

8 KIM MILYONER OLMAK ISTER OZEL ATV

9 SHOW ANA HABER SHOW TV

10 GUZEL GUNLER SHOW TV

AB İLK 10 PROGRAM

1 YARGI KANAL D

2 TESKILAT TRT 1

3 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

4 YARGI (OZET) KANAL D

5 KIM MILYONER OLMAK ISTER OZEL ATV

6 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV

7 EGO FOX

8 GUZEL GUNLER SHOW TV

9 SURVIVOR TV8

10 TESKILAT (OZET) TRT 1

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 YARGI KANAL D

2 TESKILAT TRT 1

3 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

4 YARGI (OZET) KANAL D

5 SURVIVOR TV8

6 GUZEL GUNLER SHOW TV

7 KIM MILYONER OLMAK ISTER OZEL ATV

8 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV

9 TESKILAT (OZET) TRT 1

10 EGO FOX



