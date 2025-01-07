7 Ocak 2025 Yayın Akışı: Bu akşam hangi diziler ve filmler ekranlarda olacak?

Bu akşam, izleyicilerini ekran başına kilitleyen reyting rekorları kıran diziler ve gişe başarısı elde eden filmler, birbirinden heyecan verici bölümleriyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. 7 Ocak 2025 Salı akşamı, aksiyon, dram ve komedi türlerinden başarılı yapımlar izleyicilerin karşısına çıkacak. Peki, bu akşam hangi diziler yayınlanacak ve hangi filmler ekrana gelecek? İşte 7 Ocak 2025 Salı gününe ait güncel yayın akışı:

Hangi dizilerin yeni bölümleri ekranlara gelecek, hangi filmler vizyondan ev ekranlarına taşınacak? Bu akşam ekran başına geçmeden önce, hangi dizilerin ve filmlerin ekranlarda olduğunu öğrenmek için yayın akışına göz atmayı unutmayın. İşte tüm bu soruların cevapları ve detaylı yayın akışı...

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Bu akşam kanallarda filmler ağırlıklı olarak ekranda.

Show TV TV'de ilk kez Lohusa'yı ekrana taşıyacak.

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Afili Aşk

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:15 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Cengiz Han Destanı

22:45 Son Sığınak

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Güne Başlarken

09:45 Songül ve Uğur İle Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak

16:15 Söz

19:00 Star Haber

20:00 Sen Ağlama İstanbul

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Bahar

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Lohusa

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Sivasspor-Beşiktaş maçı

NOW YAYIN AKIŞI

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:30 Şakir Paşa Ailesi

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber

20:00 Kardeş Takımı

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi

07:15 Ebru İle 8'de Sağlık

08:30 Aramızda Kalmasın

12:00 Survivor All Star-Gönüllüler

13:30 Survivor Panorama / Canlı

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm