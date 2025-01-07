7 Ocak 2025 Yayın Akışı: Bu akşam hangi diziler ve filmler ekranlarda olacak?

Bu akşam, izleyicilerini ekran başına kilitleyen reyting rekorları kıran diziler ve gişe başarısı elde eden filmler, birbirinden heyecan verici bölümleriyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. 7 Ocak 2025 Salı akşamı, aksiyon, dram ve komedi türlerinden başarılı yapımlar izleyicilerin karşısına çıkacak. Peki, bu akşam hangi diziler yayınlanacak ve hangi filmler ekrana gelecek? İşte 7 Ocak 2025 Salı gününe ait güncel yayın akışı:
Hangi dizilerin yeni bölümleri ekranlara gelecek, hangi filmler vizyondan ev ekranlarına taşınacak? Bu akşam ekran başına geçmeden önce, hangi dizilerin ve filmlerin ekranlarda olduğunu öğrenmek için yayın akışına göz atmayı unutmayın. İşte tüm bu soruların cevapları ve detaylı yayın akışı...
Bu akşam kanallarda filmler ağırlıklı olarak ekranda.
Show TV TV'de ilk kez Lohusa'yı ekrana taşıyacak.
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Afili Aşk
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:15 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Cengiz Han Destanı
22:45 Son Sığınak
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur İle Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
16:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Sen Ağlama İstanbul
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Bahar
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Lohusa
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Sivasspor-Beşiktaş maçı
NOW YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:30 Şakir Paşa Ailesi
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber
20:00 Kardeş Takımı
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Dizi
07:15 Ebru İle 8'de Sağlık
08:30 Aramızda Kalmasın
12:00 Survivor All Star-Gönüllüler
13:30 Survivor Panorama / Canlı
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm
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