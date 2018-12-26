7 yaşındaki minik çocuk usta muhabirlere taş çıkarttı

Kentte dün akşam saatlerinde yağan kar yağışı olumsuzluklara neden olurken bir o kadar da ilginç ve güzel görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.

Pamukkale ilçesi Cankurtaran Mahallesi’nde yaşayan 7 yaşındaki Umut Tintin, kar yağışını görünce babası Ali ve annesi Dilek Tintin ile soluğu sokakta aldı. Önce kar topu oynayan minik Umut daha sonra babasının kendisini görüntülediğini görünce eline aldığı mikrofonla tıpkı hava durumunu sunar gibi muhabirlik yaptı. Usta muhabirlere taş çıkartır gibi sunum yapan minik Umut sosyal medyaya yüklenen videosu ile herkesin sevgilisi oldu.

(İHA)

