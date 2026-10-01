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Huawei Mate 90 Pro Max tanıtıldı: Özel sürümüne harici kamera takılabiliyor

Huawei Mate 90 Pro Max tanıtıldı. Çin’de tanıtılan telefon; 200 MP periskop kamera, 6.800 mAh pil ve 12.000 nit tepe parlaklığına sahip ekran sunuyor. Huawei Mate 90 Pro Max Collector’s Edition sürümü ise kendi 1 inç sensörü bulunan, 10x sürekli optik yakınlaştırmalı harici kamera modülünü destekliyor.

Huawei Mate 90 Pro Max tanıtıldı: Özel sürümüne harici kamera takılabiliyor
Enes Çırtlık

Huawei, Çin’de en yeni Mate 90 serisi telefonlarını tanıttı ve serinin en üstünde Mate 90 Pro Max yer alıyor. Telefon büyük bir 6,9 inç ekran, üçlü arka kamera kurulumu sunuyor ve 1 inç modül kamera sistemini destekliyor.

Huawei Mate 90 Pro Max tanıtıldı: Özel sürümüne harici kamera takılabiliyor 1

200 MP PERİSKOP KAMERA VE DEĞİŞKEN DİYAFRAM

Mate 90 Pro Max’teki üçlü arka kamera kurulumu, 1/1,28 inç RYYB sensör, optik görüntü sabitleme (OIS) ve f/1,4–f/4,0 arasında sürekli değişken diyafram kullanan 50 MP ana kamera ile geliyor.

200 MP periskop telefoto kamera da 1/1,28 inç RYYB sensör ve OIS kullanıyor. Bu kamera, 4x optik yakınlaştırma sağlıyor. Sistemi 40 MP ultra geniş açılı kamera ve üçüncü nesil red maple renk sensörü tamamlıyor.

Huawei Mate 90 Pro Max tanıtıldı: Özel sürümüne harici kamera takılabiliyor 2

Ön tarafta ise 13 MP ultra geniş açılı kamera ile 3D derinlik algılama kamerası yer alıyor.

1 İNÇ SENSÖR, HARİCİ KAMERA MODÜLÜNDE

Mate 90 Pro Max Collector’s Edition, Huawei’nin Ruiying Z10 harici kamera modülünü destekliyor. Kendi 1 inç RYYB sensörüne sahip modül, 24–240 mm odak uzaklığı aralığı ve 10x sürekli optik yakınlaştırma sunuyor. Diyafram aralığı ise f/2,0–f/4,5 olarak açıklanıyor.

12.000 NİT TEPE PARLAKLIĞI VE 6.800 MAH PİL

Telefonda 6,9 inç çift katmanlı LTPO OLED ekran kullanılıyor. Ekran, 120 Hz yenileme hızını destekliyor ve açıklanan tepe parlaklığı 12.000 nite ulaşıyor.

Huawei Mate 90 Pro Max tanıtıldı: Özel sürümüne harici kamera takılabiliyor 3

Mate 90 Pro Max, gücünü Kirin 9050 Pro yonga setinden alıyor ve HarmonyOS 7 çalıştırıyor. Ancak 12 GB RAM’li modeller Kirin 9050 kullanıyor.

6.800 mAh pil, 100 W kablolu ve 50 W kablosuz hızlı şarjı destekliyor. Telefon ayrıca Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, StarLight E2.0, NFC ve eSIM özelliklerinin yanı sıra IP69 derecelendirmesiyle geliyor.

HUAWEI MATE 90 PRO MAX’İN ÇİN FİYATLARI

Model RAM / Depolama Fiyat
Mate 90 Pro Max 12 GB / 512 GB 9.499 yuan (1.420 dolar)
Mate 90 Pro Max 16 GB / 512 GB 9.999 yuan (1.490 dolar)
Collector’s Edition 16 GB / 512 GB 10.999 yuan (1.640 dolar)
Collector’s Edition 16 GB / 1 TB 12.999 yuan (1.940 dolar)

Z10 modüler kamera ve diğer aparatları içeren Collector’s Edition Pro Camera Kit ise 19.499 yuan (2.910 dolar) fiyatla sunuluyor.

Mate 90 Pro Max; Crystal White, Emerald Green, Obsidian Black ve Rose Gold renk seçeneklerine sahip. Collector’s Edition yalnızca Emerald Green renginde satışa sunuluyor.

Kaynak: GSMArena

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Huawei
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