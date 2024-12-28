7 yıl sonra bir ilk! Fenerbahçe'den Trabzonspor'a sürpriz transfer

Fenerbahçe'de son zamanlarda yaptığı hatalar nedeniyle taraftarın tepkisini çeken milli stoper Samet Akaydin için flaş bir iddia gündeme düştü.

FENERBAHÇE TARAFTARIYLA ARASI AÇILMIŞTI...

Athletic Bilbao karşılaşmasında yaptığı hatayla gole sebebiyet veren ve bu olayın ardından sarı-lacivertli taraftarlarla arası açılan Samet Akaydin'in, oynanan sonraki maçlarda kadroya alınmamasıyla birlikte Fenerbahçe’den ayrılma kararı aldığı iddia edilmişti.

TRABZONSPOR GÜNDEMİNE ALDI

Fanatik'in haberine göre, Trabzonspor'un teknik direktörü Şenol Güneş'in isteği doğrultusunda bordo-mavililer, Samet Akaydin'i transfer gündemine aldı. Haberde, Fenerbahçe'nin makul bir bonservis bedeli talep etmesi durumunda Trabzonspor'un transfer için masaya oturmaya hazır olduğu ifade edildi.

7 YIL SONRA BİR İLK

Öte yandan Samet Akaydin'in Trabzonspor'a imza atması halinde milli stoper, 7 yıl aradan sonra sarı-lacivertlilerden bordo-mavililere imza atan ilk futbolcu olacak.

EN SON VOLKAN ŞEN...

Son olarak Volkan Şen, 2017-2018 sezonu başında Fenerbahçe'den Trabzonspor'a transfer olmuştu.