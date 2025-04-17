''70 kadını öldürdüm'' demişti! Casanova katili hakkında karar çıktı! İdam edilecek...

Bir zamanlar kolluk kuvvetlerine mensup bir kişiye 70 kadını öldürdüğünü övünerek söyleyen, kendini seri katil olarak tanımlayan Glen Rogers önümüzdeki ay idam edilecek. Karar, Vali Ron DeSantis’in 15 Nisan’da imzaladığı ölüm fermanıyla kesinleşti.

34 yaşındaki Tina Marie Cribbs'in ölümünün ardından birinci derece cinayet, silahlı soygun ve büyük çaplı motorlu taşıt hırsızlığı suçlarından 1997'de Rogers'ı suçlu bularak ölüm cezasına çarptırılmıştı. Rogers, cinayet, silahlı soygun ve büyük çaplı araç hırsızlığı suçlarından hüküm giymişti.

GENÇ KADIN KÜVETTE BULUNMUŞTU!

Glen Rogers, 1995 yılında Tampa’daki bir barda 34 yaşındaki Tina Marie Cribbs ile tanıştı. Genç kadın, arkadaşlarına sadece 15 dakikalığına gideceğini söyleyerek Rogers ile birlikte bardan ayrıldı. Ancak o gece bir daha geri dönmedi. Annesi Mary Dicke, planladıkları gibi kızıyla buluşmak için bara geldiğinde Cribbs’i bulamadı ve yaklaşık bir buçuk saat gelmesini bekledi. Cribbs'in ertesi gün işe gitmemesi üzerine, ailesi polise haber verdi.

Cribbs’in cesedi birkaç gün sonra, Rogers’ın kaldığı moteldeki bir odanın küvetinde bulundu. Giyinik halde, sırtüstü yatarken bulunan Cribbs’in göğsünden ve kalçasından bıçaklandığı, vücudunda ise kendini korumaya çalışırken oluştuğu düşünülen pek çok yara olduğu bildirildi. Olay yerinde kanlı havlular ve ıslak giysilere de rastlandı. Ayrıca Rogers’ın Kentucky’de yakalandığında kullandığı aracın da Cribbs'e ait olduğu belirtildi. Gözaltına alındıktan sonra 70 kadını daha öldürdüğünü itiraf etti.