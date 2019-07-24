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70 milyonluk büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin kimliği ortaya çıktı! Bileti satan seyyar bayiden açıklama

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 24.07.2019 11:28 | Son Güncelleme

Milli Piyango İdaresi’nin 2019 yılbaşı çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiye Üsküdar'da bulunan bir seyyar bayi tarafından satıldı. Bileti satan Ali Özçalımlı, "Büyük ikramiyeyi bir gurbetçi almış, ona hayırlı uğurlu olsun. İyi günlerde değerlendirsin. Benimle henüz iletişime geçmedi." dedi.

70 milyon liralık büyük ikramiyeyi kazanan için "Onu 4 Ağustos’taki düğünümüze davet ediyorum" diyen Özçalımlı, " Allah ona sağlık versin. Beklentim odur ki bir telefon açsa yeterlidir. Parasını inşallah güzel bir yerde değerlendirir. Gelsin Türkiye’de millete faydalı olsun. En azından bir nebze de olsa işsizliği azaltır. 40 senedir İstanbul’da yaşıyorum. 3 çocuğum var, 2 çocuğum hala okuyor. Kiracıyım." diye konuştu.

'ONDAN TEK BİR RİCAM VAR...'

Üsküdar’da taksicilik yapan bir kişi ise, talihlinin bileti satan Ali Özçamlı'ya yardım etmesini isteyerek,"Ben Üsküdar İskelesi’nde taksici esnafım. Biz burada senelerdir tanıyoruz zaten. Yaklaşık 3 senedir biz de buradan bilet alıyoruz. Bize de çıkabilirdi. Arkadaşa çıkmış, hayırlı uğurlu olsun. Yalnız ondan tek bir ricam var. 35 yıldır kirada. Çocuğu evlendirecek. Çocuklarını okutuyor. Bize çıkmış olsaydı, ona maddi bir destekte bulunacaktık zaten. Bize çıkmadı arkadaşa çıktı. Arkadaştan da Ali babaya maddi bir destek bekliyoruz." dedi.

(DHA)

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Okuyucu Yorumları 19 yorum
Haram dan, Hayır beklenmez.
Seninle neden iletişime geçsin ki
Tabi tabi beklentin olurmu sanki sen kazandırdı hiyar adamda haramı sansı var sanami koklatcak de get ısıne
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