İstanbullular dikkat! AKOM’dan yeni uyarı: Kuvvetli yağış için saat verildi

İstanbul'da lodosun ardından hava koşullarında yeni bir değişim yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 14 Kasım Cumartesi gününe ilişkin hava tahmin raporunu paylaştı. Rapora göre sabah saatlerinde etkili olan lodos, öğle saatlerinden itibaren yön değiştirerek yerini kuvvetli poyraza bırakacak. Öğleden sonra başlayacak yağışların ise akşam saatlerinde etkisini artırması bekleniyor.

İSTANBUL'DA YAĞIŞ ÖĞLEDEN SONRA BAŞLAYACAK

AKOM'un paylaştığı tahminlere göre İstanbul'da sabah saatlerinde parçalı bulutlu hava etkili olurken sıcaklık 18 derece civarında ölçüldü. Öğle saatlerinde 20 dereceye kadar yükselmesi beklenen sıcaklık, akşam saatlerinde 14 dereceye, gece ise 10 dereceye kadar düşecek.

Sabah saatlerinde lodos şeklinde esen rüzgarın öğleden sonra yön değiştirerek poyrazdan etkili olması bekleniyor. Rüzgar hızının saatte 30 ila 60 kilometre arasında değişeceği tahmin edilirken nem oranının yüzde 60 ile 90 arasında seyredeceği öngörülüyor. Deniz suyu sıcaklığının ise 16 derece olduğu bildirildi.

KUVVETLİ SAĞANAK İÇİN SAAT VERİLDİ

AKOM'un uyarısına göre İstanbul'da yağışların öğleden sonra başlaması, akşam saatlerinden itibaren ise il genelinde etkisini artırması bekleniyor. Gece saatlerine kadar devam edeceği tahmin edilen yağışların sağanak, bazı bölgelerde ise kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde görülmesi öngörülüyor.

Yağış miktarının metrekareye 15 ila 35 kilogram arasında olması bekleniyor. AKOM tarafından yapılan açıklamada, öğle saatlerinden itibaren poyrazın etkisini artırmasıyla birlikte hava sıcaklıklarının 6 ila 8 derece azalacağı belirtildi.

PAZAR GÜNÜ YAĞIŞ BEKLENMİYOR

AKOM'un haftalık tahmin raporuna göre 15 Kasım Pazar günü İstanbul'da parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıkların 8 ila 14 derece arasında seyretmesi beklenirken yağış öngörülmüyor.

16 Kasım Pazartesi günü de parçalı ve az bulutlu havanın etkili olacağı tahmin ediliyor. Bu tarihte sıcaklığın en düşük 9, en yüksek 15 derece olması bekleniyor.

SALI GÜNÜ YENİDEN SAĞANAK GELİYOR

İstanbul'da yağışlı havanın 17 Kasım Salı günü yeniden etkili olması bekleniyor. AKOM'un tahminlerine göre kentte gök gürültülü sağanak görülecek ve metrekareye 3 ila 7 kilogram arasında yağış düşecek.

18 Kasım Çarşamba günü sıcaklıkların 13 ila 18 dereceye yükselmesi, 19 ve 20 Kasım tarihlerinde ise 12 ila 19 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Bu günlerde parçalı bulutlu havanın etkili olacağı tahmin ediliyor.

AKOM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Öğle saatlerinden itibaren rüzgarın kuzeyli (poyraz) yönlerden esmesiyle birlikte hava sıcaklıklarının 6-8 derece azalması beklenmektedir. Öğleden sonra başlayacak yağışların, akşam saatleri itibarıyla il genelinde etkisini artırarak gece saatlerine kadar sağanak, yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde devam edeceği tahmin edilmektedir."